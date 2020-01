Spadek Biało-Czerwonych w klasyfikacji Pucharu Narodów

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

Kubacki w formie, dalej robi swoje. Indywidualnie znów byłby wysoko Dawid Kubacki... czytaj dalej » Niemieccy skoczkowie nie mieli sobie równych na Wielkiej Krokwi. Ich przewaga nad drugimi Norwegami wyniosła aż 40 punktów. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, czwarte Japończycy, a piąte należało do Polaków.



Biało-Czerwoni, którzy wystąpili w składzie Jakub Wolny, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, mogą żałować. Po pierwszej serii też byli na piątej pozycji, choć do trzeciej lokaty, zajmowanej przez Słowenię, tracili raptem 1,7 pkt.



Do podium ostatecznie zabrakło 6,4 pkt. - Szkoda, bo mogło to się lepiej poukładać - skomentował Stoch. A Kubacki, najlepszy w polskiej ekipie, dodał: - Na pewno jest pewien niedosyt.

Muszą gonić w Pucharze Narodów

W ten sposób Polacy stracili trzecie miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodów. Do tej pory uzbierali 2554 punkty. W sobotę wyprzedzili ich Niemcy, którzy awansowali na podium (2592 pkt). Prowadzą Austriacy (2949), za ich plecami są Norwegowie (2757).



Niesamowity lot w Zakopanem. Rekord pobity aż o 3,5 metra Padł nowy rekord... czytaj dalej » Do Pucharu Narodów wliczają się punkty zdobyte przez reprezentantów danego kraju w konkursach indywidualnych Pucharu Świata oraz w zawodach drużynowych (za pierwsze miejsce przyznaje się 400 pkt, za drugie - 350, trzecie - 300, czwarte - 250, piąte - 200, szóste - 150, siódme - 100 oraz ósme - 50).



Biało-Czerwoni w poprzednim sezonie zwyciężyli w tej klasyfikacji (6083 pkt).

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2019/2020:

1. Austria 2946 pkt

2. Norwegia 2757

3. Niemcy 2592

4. Polska 2554

5. Japonia 2258

6. Słowenia 2040

W niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny w Zakopanem. Początek o godz. 16.