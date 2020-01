Stoch po konkursie drużynowym. "Mogło to się lepiej poukładać"

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

Stoch i Kubacki ratowali Polaków. Do podium to nie wystarczyło W sobotę na... czytaj dalej » W sobotę bezkonkurencyjni okazali się Niemcy. Ich przewaga nad drugimi Norwegami wyniosła aż 40 punktów. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, czwarte Japończycy, a piąte należało do Biało-Czerwonych.



Polscy, którzy wystąpili w składzie Jakub Wolny, Piotr Żyła, Stoch i Dawid Kubacki, mogą żałować. Po pierwszej serii też byli na piątej pozycji, choć do trzeciej lokaty, zajmowanej przez Słowenię, tracili raptem 1,7 pkt.



- Szkoda, bo mogło to się lepiej poukładać, ale i tak można pochwalić nas za wolę walki. Do końca staraliśmy się przynajmniej coś zrobić. Czasem tak bywa, że wykonujesz wszystko, co umiesz, ale to nie wystarcza - skomentował Stoch w rozmowie reporterem Eurosportu.

Stoch zadowolony z drugiego skoku

Mistrz z Zębu robił, co mógł. Najpierw skoczył 134,5 m, później 135,5 m.



Niesamowity lot w Zakopanem. Rekord pobity aż o 3,5 metra Padł nowy rekord... czytaj dalej » - Ten pierwszy skok może nie był czysty, ale ten drugi był już taki, jakie chciałbym tutaj oddawać. Dobry technicznie, z pozytywną energią. Wszystko zagrało tak, jak trzeba - ocenił.



Poziom w sobotnich zawodach był wysoki. Zawodnicy co chwilę osiągali dalekie odległości, a samego siebie przeszedł Yukiya Sato. Japończyk poleciał 147 m i został nowym rekordzistą Wielkiej Krokwi.



- Skoki były dalekie. Sam się zdziwiłem, że aż tak dalekie, ale warunki sprzyjały - skwitował Stoch.



W niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny. Początek o godz. 16.