Kubacki dominował, Żyła też wysoko. Polacy świetni w kwalifikacjach

Skok Kubackiego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Pilcha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kota z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Habdasa z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Wolnego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Huli z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Stocha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Żyły z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch piątkowych kwalifikacjach w Wiśle.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła piątkowych kwalifikacjach w Wiśle.

Zobacz, co powiedział Jan Habdas po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle.

Kubacki po wygraniu kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kubackiego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

RELACJA Z KWALIFIKACJI W WIŚLE W EUROSPORT.PL

Wisła po raz piąty w historii jest gospodarzem pierwszych zawodów Pucharu Świata w sezonie. Nigdy wcześniej cykl nie startował tak wcześnie. Z tego powodu zdecydowano, że skoczkowie będą lądowali na igelicie (jak w Letniej Grand Prix), a nie na sztucznym śniegu. To duże ułatwienie dla organizatorów, którzy nawet pod koniec listopada mieli problem z należytym przygotowaniem zeskoku. Tylko tory najazdowe są lodowe.

Habdas zaimponował

Puchar Świata oficjalnie zainaugurował Tomasz Pilch. Pierwszy z Polaków skoczył 120 metrów z 12. belki startowej i mógł liczyć na awans. Ta sztuka ostatecznie się udała.

Pewny sukcesu mógł być Jan Habdas. 19-latek huknął 127,5 metra, doskonale wylądował i mógł machnąć ręką z radości. Młody Polak długo prowadził w stawce i awansował bardzo pewnie.

Znacznie gorzej poszło kilku jego kolegom z reprezentacji. Wcześniej polska kolonia uzyskała kolejno: Klemens Murańka - 117,5, Maciej Kot - 113,5 i Kacper Juroszek - 116,5 metra. Żadnego z nich nie zobaczymy na zawodach w sobotę.

Polacy ze zmiennym szczęściem

Potem Biało-Czerwoni prezentowali się w kratkę. Stefan Hula niemal bez wiatru poszybował bardzo dobrze, bo 122,5 metra. Niewiele gorzej wypadł Aleksander Zniszczoł, osiągając 122 metry. Obaj pewnie zakwalifikowali się do konkursu.

Fatalnie spisał się Andrzej Stękała. Po jego 106,5 metra można było tylko złapać się za głowę.

Podobnych problemów nie miał Jakub Wolny, który uzyskał 119 metrów. Znakomicie spisał się z kolei Paweł Wąsek. Zawodnik z Wisły uzyskał 126,7 metra i z lepszą notą o 1,5 pkt zdołał wyprzedzić Habdasa.

Kubacki w formie

Kiedy na rozbiegu pojawił się Dawid Kubacki, to było wiadomo, że skok może być daleki. Polak wygrał dwa treningi i pokazał, że jest w świetnej dyspozycji. Potwierdził to w kwalifikacjach, osiągając 133 metry. Noty także miał wysokie. Kubacki po skoku nie był do końca zadowolony, jakby czuł, że ma jeszcze spore rezerwy.

Kamil Stoch także mógł się pochwalić udaną próbą. Trzykrotny mistrz olimpijski osiągnął 127 metrów z 11. platformy startowej. Dało mu to 9. lokatę.

131 metrów uzyskał z kolei Piotr Żyła. Skoczek z Wisły, podobnie jak Kubacki, także nie był zadowolony po lądowaniu, choć znalazł się w czołówce.

Pod koniec kwalifikacji lał ulewny deszcz i najlepsi zawodnicy ubiegłego sezonu mieli problemy z dalekim skakaniem. Ostatecznie wygrał Kubacki (140,5 pkt), drugi był Norweg Halvor Egner Granerud (139,3 pkt), a trzeci Żyła (133,1 pkt).

Z Polaków do konkursu awansowali także: Stoch (dziewiąty), Wąsek (12.), Habdas (18.), Hula (34.), Zniszczoł (36.), Wolny (41.) i Pilch (47.). Odpadli Murańka, Juroszek, Kot oraz Stękała.

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

5 listopada (sobota)

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn