Skoki narciarskie Wisła 2022: wyniki na żywo i relacja live - Sobotni konkurs PŚ

Ależ to pięknie wygląda!

Ryoyu Kobayashi uzyskał tylko 119 metrów. Do tego miał korzystne warunki wietrzne. Japończyk dopiero 22.

16:57

Geiger w Wiśle skakał do tej pory średnio, a tym razem wręcz bardzo słabo. 115 metrów to dla niego katastrofa. Nie awansuje do drugiej serii. Duża niespodzianka.