Kraft musiał uznać wyższość Kubackiego, ale to dopiero początek emocji. "Czuję w sobie ogień"

Skok Pilcha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Pilcha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kota z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kota z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Habdasa z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Habdasa z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Wolnego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Wolnego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Huli z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Huli z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kubackiego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Kubackiego z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Stocha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Stocha z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Żyły z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Skok Żyły z kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jan Habdas po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po piątkowych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubacki po wygraniu kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Kubacki po wygraniu kwalifikacji do 1. konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedział dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile przed sobotnim konkursem w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jan Habdas po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po ceremonii wręczenia nagród po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tomasz Pilch po sobotnim konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Andrzeja Stękały z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stękały z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Stękały z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Klemensa Murańki z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Murańki z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Murańki z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Jana Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Habdasa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Kacpra Juroszka z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Juroszka z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Juroszka z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Macieja Kota z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kota z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Kota z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed niedzielnym konkursem w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kacper Merk o powodach dyskwalifikacji Kamila Stocha z konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co Kamil Stoch powiedział o dyskwalifikacji z niedzielnych kwalifikacji w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Krzysztof Biegun o dyskwalifikacji Kamila Stocha z konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Kubacki ostrzega: mam jeszcze rezerwy Latał daleko,... czytaj dalej » Umiarkowanie udane piątkowe kwalifikacje, ale później bardzo przyzwoite występy - tak wyglądał początek sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich w wykonaniu austriackiego zawodnika. 29-letni Kraft, który przed konkursami w Wiśle stawał na podium cyklu aż 81 razy, w sobotę powiększył swój dorobek, zajmując w zawodach 3. miejsce. Dzień później był piąty.

- To było perfekcyjne wejście w nowy sezon: oba konkursy ukończyłem w czołowej dziesiątce, w sobotnim udało się nawet wskoczyć na podium, dlatego jestem bardzo zadowolony - powiedział w rozmowie z Eurosportem. - Potrzebuję jeszcze trochę treningu, szczególnie tego siłowego, bo przed nami bardzo długa zima. Ale cieszę się ze stylu, w jakim ją rozpocząłem - dodał.

Musi gonić Kubackiego

W Wiśle musiał uznać wyższość Dawida Kubackiego, który jeszcze przed inauguracją sezonu był wskazywany jako faworyt konkursów w Wiśle. Niedawny triumfator Letniego Grand Prix spełnił pokładane w nim nadzieje i w kapitalnym stylu wygrał oba konkursy.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki wygrał niedzielny konkurs w Wiśle

Kraft zapowiada jednak, że wciąż jest gotowy do walki o najwyższą stawkę. I to mimo faktu, że jego dotychczasowy dorobek, w którym oprócz dwóch triumfów w Pucharze Świata są jeszcze m.in. trzy tytuły mistrza świata, wygrana w Turnieju Czterech Skoczni i wiele innych sukcesów, już jest imponujący.

- Nigdy nawet nie marzyłem, że uda mi się osiągnąć aż tyle - przyznał. - Zacząłem właśnie jedenasty sezon w Pucharze Świata i nie ukrywam, że jest to powodów do dumy. Ale cały czas nie czuję się spełniony. Chcę więcej tytułów, medali, Kryształowych Kul. Jestem zakochany w skokach narciarskich, czuję w sobie ogień by trenować, a później startować. Moim celem jest być ponownie jednym z najlepszych zawodników na świecie - zadeklarował.

Oglądasz Wideo: Eurosport Dekoracja zwycięzców sobotniego konkursu w Wiśle

To dopiero początek emocji

Zapowiedzi Austriaka zwiastują wielkie emocje w trakcie rozpoczętego w sobotę w Wiśle sezonu Pucharu Świata. Po pierwszych konkursach Kraft zajmuje w klasyfikacji generalnej 3. miejsce, tracąc do Kubackiego 95 punktów. Między nimi jest jeszcze Norweg Halvor Egner Granerud, drugi w sobotnich i czwarty w niedzielnych zawodach w Wiśle.

Kolejne konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowane są na weekend 25-27 listopada w fińskiej Ruce.