Hula o swoich problemach zdrowotnych. "Wiem, że czasami muszę zacisnąć zęby"

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Młody polski skoczek liczy na powtórkę z lata. "Coraz częściej pojawiają się dalekie loty" Piątkowe... czytaj dalej » - Jesteś trochę jak kot. Ile masz tych sportowych żyć? - zapytał reporter Eurosportu Kacper Merk w rozmowie z Hulą.

- Kontynuuję swoją karierę, więc nie będę tego robił na pół gwizdka i nie będę szedł na skocznię, żeby tylko sobie skoczyć - stwierdził skoczek. - Chodzę na siłownię, robię trening, mobilizuję się do tego, aby było jak najlepiej. Mam nadzieję, że te moje skoki, które teraz idą w bardzo dobrym kierunku, pozostaną takie i że zima będzie dla mnie dobra. Poprzednie sezony, nie oszukujmy się, nie były takie, jak się spodziewałem - przyznał, dodając, że w ostatnim czasie brakowało mu stabilizacji i utrzymania dobrej dyspozycji.

- Nie ukrywam, że moje kolana są już przeciążone przez ten cały czas treningu, czy to na skoczni, czy na siłowni - powiedział Hula, odpowiadając na pytanie o aktualną formę fizyczną. - Z drugiej strony wiem, że czasami muszę zacisnąć zęby. Boli? Trudno. Wiem, że nic mi się nie stanie, bo to nie jest uraz, który wykluczyłby mnie ze skakania. Poboli bardziej, ale na skoczni jest dobrze. Tam jest adrenalina, o bólu się zapomina - dodał.

Stefan Hula: ten wiek się przesuwa

Merk przypomniał w rozmowie z zawodnikiem niedawną wypowiedź austriackiego skoczka Manuela Fettnera, rok starszego od Huli, który stwierdził, że dzisiejsze skoki w dużo większym stopniu opierają się na doświadczeniu. że czasy nastoletnich fenomenów już minęły.

- Myślę, że ma w tym dużo racji - odpowiedział 36-latek. - To ma miejsce nie tylko w skokach - dodał, przywołując przykład między innymi 37-letniego koszykarza LeBrona Jamesa. - Ten wiek się przesuwa. Może przez to, że kiedyś nie było takiego jak dziś dostępu do regeneracji, do wiedzy jak dbać o swój organizm, o mięśnie po treningu. Być może dlatego zawodnicy wcześniej kończyli kariery. Teraz wszystko się rozwija, więc może dzięki temu i nam jest łatwiej udźwignąć ciężar treningu. Niektórzy są też uparci jak ja - stwierdził.

Oglądasz Wideo: Eurosport Hula: Jestem uparty, rodzina pozwala

Hula wciąż jeszcze skacze, ale równocześnie wychowuje swoją następczynię. Jego 11-letnia obecnie córka Milena kontynuuje rodzinną tradycję i również trenuje skoki narciarskie.

- Gdy zaczęła skakać, miałem takie małe marzenie, że fajnie byłoby spotkać się kiedyś z nią na treningu. Mieliśmy nawet taką możliwość rok lub dwa lata temu na skoczni w Szczyrku. Ona skakała już z "czterdziestki", ja trenowałem na "dziewięćdziesiątce". To było słodkie - przyznał zawodnik.

Plany na przyszłość już jasne

Hula ujawnił również, że w pojawiające się od jakiegoś czasu pogłoski, że zamierza w przyszłości objąć rolę trenera kobiet, są prawdziwe.

- Gdzieś to wszystko się zbiega z tym, że w przyszłości, gdy już zakończę karierę, chciałbym pomóc tym dziewczynom. Nie od razu jako główny trener, bo myślę, że do tego potrzeba doświadczenia i obycia w trenerskim świecie. Potrzebowałbym trenera głównego, od którego mógłbym się uczyć - zaznaczył.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rozmowa ze Stefanem Hulą przed startem sezonu zimowego w skokach narciarskich

W piątek Hula rozpoczął zmagania w kolejnym sezonie Pucharu Świata. W kwalifikacjach do inaugurującego cykl sobotniego konkursu w Wiśle zajął 34. miejsce. Początek zawodów o godz. 16.

Transmisja w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze. Początek studia o godz. 15:00.