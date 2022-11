Pech Stocha. Jaki był powód dyskwalifikacji

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Konderla: Zepsuty skok to nie koniec świata

Zobacz, co powiedział Stefan Hula przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch: Chcę rozpędzić się do Nowego Roku

Stoch: Nad tym będę do końca życia pracował

Zobacz, co powiedział trener Maciej Maciusiak przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed niedzielnym konkursem w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnych kwalifikacjach w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co Kamil Stoch powiedział o dyskwalifikacji z niedzielnych kwalifikacji w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Pilcha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Wiśle

Zobacz, co powiedział Kacper Merk o powodach dyskwalifikacji Kamila Stocha z konkursu w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Popis Kubackiego, dramat Stocha. Dziewięciu Polaków skoczy w Wiśle Dawid Kubacki... czytaj dalej » Za jednym z liderów kadry początek sezonu, który mógł napawać optymizmem. W sobotę na obiekcie im. Adama Małysza zajął dziesiąte miejsce i mógł mieć nadzieję, że kolejny dzień będzie jeszcze lepiej.

Na razie nadzieja ta okazała się płonna. W samych kwalifikacjach przed konkursem kończącym pierwszy weekend Pucharu Świata zaprezentował się bardzo dobrze - poleciał 128,5 metra i bez najmniejszych problemów znalazłby się w głównych zawodach.

Nieprzepisowy kombinezon

Problemy zaczęły się jednak, gdy do głosu doszli kontrolerzy FIS. Okazało się, że Stoch do kwalifikacji przystąpił w nieprzepisowym kombinezonie, za co został tym samym zdyskwalifikowany nie tylko z punktacji w tej części rywalizacji, ale też samego popołudniowego konkursu.

O opinię na temat problemów Stocha poprosiliśmy obecnego w Wiśle Apoloniusza Tajnera.

- Oczywiście, że nie oczekiwaliśmy dyskwalifikacji Kamila Stocha. Ten sprzęt na ogół jest dopracowany, choć my tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki był powód dyskwalifikacji. Zdarza się, tyle elementów jest kontrolowanych, że dyskwalifikacja może się zdarzyć. Tym razem przytrafiło się to Kamilowi - były prezes PZN bezradnie rozkładał ręce przed kamerami Eurosportu.

- Dla Kamila jest to pechowy Puchar Świata. Wczoraj w pierwszym skoku wypięło mu się wiązanie i ledwo mógł wylądować, a w drugiej serii skakał w najgorszych warunkach. Dostał ponad 15-punktowy dodatek. Jest jednak w dobrej formie i gdyby mógł, dziś byłby w stanie walczyć o podium - podkreślił.

Oglądasz Wideo: Eurosport Apoloniusz Tajner po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Wiśle

Reporter Eurosportu Kacper Merk miał z kolei okazję zamienić kilka słów z Thomasem Thurnbichlerem, trenerem kadry.

- Trener przed chwilą przebiegł tutaj obok nas, był mocno nabuzowany i kierował się do stanowiska kontroli FIS. Większość słów nie nadaje się tu do cytowania niestety, ale tak to jest w tych sytuacjach. Niestety… Kamil wyczerpał chyba limit pecha na cały sezon - mówił.

- Przed chwilą rozmawiałem z trenerem o przyczynach dyskwalifikacji. Jest to za duża objętość kombinezonu, gdzieś w okolicach pasa pojawiało się za dużo powietrza pod kombinezonem. Jak to powiedział trener, Kamila w dzisiejszym konkursie nie będzie - wyjawił chwilę później, podczas kolejnego łączenia w trakcie transmisji.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kacper Merk o powodach dyskwalifikacji Kamila Stocha z niedzielnego konkursu w Wiśle

Oznacza to, że Stoch szansę na zdobycie punktów w PŚ mieć będzie dopiero za trzy tygodnie, podczas rozgrywanych pod koniec listopada konkursów w Ruce.

