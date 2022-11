Sentymentalny powrót. Konkursu sprzed roku nie zapomni do końca życia

Zobacz, co powiedział trener Thomas Thurnbichler przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Konderla: Zepsuty skok to nie koniec świata

Zobacz, co powiedział Stefan Hula przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch: Chcę rozpędzić się do Nowego Roku

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki przed startem sezonu 2022/2023 w skokach narciarskich. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Stoch: Nad tym będę do końca życia pracował

Transmisje z Pucharu Świata w skokach w TVN, Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Player.pl

Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Gdzie oglądać transmisje? Wraca Puchar... czytaj dalej » W sezon 2021/22 Hoerl chciał wejść z impetem. Przebłyski dobrej formy miał już pierwszych konkurach w Niżnym Tagile i Ruce, ale odpalił dopiero na skoczni imienia Adama Małysza.

- Pierwsza wygrana w Pucharze Świata to coś wyjątkowego. Już wcześniej, w Niżnym Tagile i Ruce, byłem w dobrej dyspozycji, ale w drugich seriach skakałem tam wyraźnie słabiej. Dlatego w Wiśle przed finałowym skokiem byłem bardzo zdenerwowany. Gdy jednak wylądowałem za zieloną linią, ogarnęła mnie radość, której nigdy nie zapomnę. To moje pierwsze zwycięstwo, na dodatek w bardzo fajnej atmosferze, przy pełnych trybunach. To było coś wyjątkowego - wspomina Austriak, który wygrał kwalifikacje i był liderem po pierwszej serii. Dominację w Wiśle potwierdził w drugim skoku.

Wygrana w Wiśle była dla niego przełomowa. Od tego konkursu zaczął regularnie punktować na poziomie pierwszej dziesiątki Pucharu Świata. Sezon zakończył na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej.

"Nie będzie to aż tak wielka różnica"

- Zwycięstwo w Pucharze Świata dodaje pewności siebie. Tego doświadczenia nikt mi już nie zabierze. Dzięki Bogu coraz częściej udaje mi się z niego korzystać także na innych zawodach - podkreśla.

Po roku Hoerl wraca do Wisły, ale na Puchar Świata w nieco innym wydaniu. Z racji przyspieszenia rywalizacji w Wiśle aż o miesiąc skoczkowie będą walczyć na igelicie jak w Letnim Grand Prix.

- Inauguracja sezonu na igelicie będzie czymś wyjątkowym, ale nadal spodziewam się bardzo ciekawego konkursu. Mamy za sobą jesienne treningi w Innsbrucku czy Bischofshofen. To tory wyposażone w tory lodowe, gdzie ląduje się na igelicie, czyli dokładnie tak jak w Wiśle. Dlatego dla nas nie będzie to aż tak wielka różnica, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że skoki na śniegu wyglądają znacznie lepiej - dodaje dziewiąty zawodnik ubiegłego sezonu.

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

4 listopada (piątek)

17.30 - początek studia w Eurosporcie 1

18.15 - kwalifikacje mężczyzn

5 listopada (sobota)

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn