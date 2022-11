Dawid Kubacki po udanym piątku w Wiśle

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Kubacki dominował, Żyła też wysoko. Polacy świetni w kwalifikacjach W Wiśle... czytaj dalej » - Niczym potwór pożerałeś dziś rywali, pożerałeś metry. Wyglądasz na gościa nie do zatrzymania - stwierdził reporter Eurosportu Kacper Merk, rozpoczynając rozmowę ze zwycięzcą kwalifikacji do sobotniego konkursu i obu poprzedzających je sesji treningowych.

- Rzeczywiście fajnie mi się dzisiaj skakało - przyznał Kubacki, dziękując za słowa uznania. - Tak naprawdę wszystkie te skoki były na dobrym poziomie. Ten w kwalifikacjach był, wydaje mi się, jeszcze lepszy, trochę lepiej trafiony z progu. Przez to energii, rotacji i wysokości było trochę więcej. W pewnym momencie trochę się bałem, czy to się uda wylądować, bo rzeczywiście z dość wysokiego pułapu spadałem. Dlatego to lądowanie wyglądało, jak wyglądało. Nie było idealne, więc na pewno ten element będzie do doszlifowania - analizował skoczek.

- Latem budowałem sobie powoli pewność siebie. Sukcesywnie, z konkursu na konkurs. W Letnim Grand Prix też testowałem to, czego się uczyłem. To działało, więc ta pewność siebie rosła. Myślę, że po takich kwalifikacjach jak dzisiaj ta pewność siebie będzie jeszcze bardziej podbudowana, bo to mi tylko pokazuje, że to, czego się nauczyłem, działa. Mogę to wykorzystywać na skoczni i walczyć - przyznał Kubacki.

"Król lata królem zimy"

Kubacki był podczas letniego cyklu określany mianem "króla lata". Teraz coraz częściej wśród kibiców pojawiają się głosy, że "król lata królem zimy".

- W końcu się od tego "króla lata" odczepią i zmieni się ta ksywka - zaśmiał się Kubacki.

Zwycięzca kwalifikacji do inaugurującego nowy sezon sobotniego konkursu odniósł się również do warunków, w jakich rozgrywane są zawody. Organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się na tak wczesną inaugurację cyklu, a skoczkowie rywalizują na skoczni określanej mianem hybrydowej: najazd odbywa się na lodowych torach, jak podczas tradycyjnych konkursów zimowych, ale lądują na igielicie, tak samo jak w cyklu letnim. Dodatkowo zawodnikom podczas piątkowych kwalifikacji towarzyszył rzęsisty momentami deszcz.

- Myślę, że jak jutro trybuny zapełnią się ludźmi i będzie ta atmosfera, to poczujemy, że to jest naprawdę Puchar Świata. Wiadomo, że jest to nowy obrazek, ale moim zdaniem była to jedyna słuszna decyzja. Bez tego zawody albo w ogóle by się nie odbyły, albo byłaby tutaj bardzo ciężka walka o to, żeby w ogóle śnieg przygotować. Nie wiem, czy w ogóle byłaby możliwa, zwłaszcza jak teraz zaczęło nam padać. Przy tych temperaturach śnieg na zeskoku topniałby w oczach i mielibyśmy odwołane zawody. A tak możemy się cieszyć z konkursów, kibice mogą przyjść i zaczerpnąć tych emocji, których wszystkim nam brakuje - stwierdził Kubacki.

Udane kwalifikacje polskich skoczków

Do sobotniego konkursu zakwalifikowało się łącznie dziewięciu Biało-Czerwonych. Oprócz Kubackiego awans wywalczyli: Piotr Żyła (3. miejsce), Kamil Stoch (9.), Paweł Wąsek (12.), Jan Habdas (18.), Stefan Hula (34.), Aleksander Zniszczoł (36.), Jakub Wolny (41.) i Tomasz Pilch (47.).

