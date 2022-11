Dawid Kubacki po zwycięskim konkursie w Wiśle

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Dawid Kubacki pogodził wszystkich. Wielkie zwycięstwo na początek Pucharu Świata Dawid Kubacki... czytaj dalej » - Myślę, że cały ten dzień był może nie stresujący, ale z emocjami - powiedział Kubacki, odpowiadając na pytanie Kacpra Merka o to, czy prowadząc po pierwszej serii denerwował się przed decydującym skokiem.

- Wiadomo, że to był pierwszy konkurs w sezonie, więc tych emocji sporo. Ale myślę, że ze swojego zadania się wywiązałem i te skoki były na dobrym poziomie. I mogę się cieszyć ze zwycięstwa, lepszego zakończenia dnia nie mógłbym sobie wymarzyć.

Po tych słowach zwycięzca inaugurującego Puchar Świata konkursu musiał przerwać rozmowę i udać się na dekorację. Wrócił po kilku chwilach już w żółtym plastronie lidera Pucharu Świata.

- Może zabrzmi to dziwnie, ale w tym żółtym ci do twarzy - stwierdził reporter Eurosportu.

- W sumie od dziecka był to mój ulubiony kolor. Fajnie mieć go na sobie - odpowiedział Kubacki, przyznając, że zwycięstwo przed własną publicznością i prowadzenie cyklu po pierwszych zawodach mają dla niego wyjątkowy smak.

- To jest bardzo fajny dzień dla mnie, mimo aury, jaka tutaj jest. Jadąc dziś na skocznię robiło się człowiekowi smutno, patrząc na to, co za oknem. Ale teraz uśmiechy zostaną na naszych buziach co najmniej do jutra - przyznał.

"Trzeba twardo stać na ziemi"

Skoczek stwierdził, że o analizę jego skoków lepiej zapytać trenera, ale za chwilę sam pokusił się o krótkie podsumowanie.

- Na pewno były to dobre skoki - stwierdził. - Wiem, że na pewno drobne elementy są do poprawy, ale cieszę się, że był fajny "timinig". Co prawda nie w serii próbnej, bo tam to trochę nie wyszło, ale w seriach konkursowych była energia. Myślę, że lot też był w porządku. To, z czego ja się cieszę, to ładniejsze lądowania, bo wczoraj to kulało troszeczkę - analizował. - Myślę, że dzień jest na ogromny plus - podsumował triumfator pierwszego w sezonie konkursu Pucharu Świata.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rozmowa z Kubackim po ceremonii wręczenia nagród po sobotnim konkursie w Wiśle

- To jest sport i tutaj nigdy nie można być niczego pewnym do ostatniego skoku ostatniego zawodnika - skomentował Kubacki słowa trenera Thomasa Thurnbichlera, który stwierdził, że po drugim skoku swojego podopiecznego poczuł "wielką ulgę". - A tak naprawdę nawet do wyjścia z kontroli - doprecyzował. - Na pewno ta ulga była dla niego duża.

Reporter Eurosportu przypomniał, że w rozmowach przed sezonem Kubacki dużo miejsca poświęcał budowaniu pewności siebie.

- Myślę, że górnego limitu nie ma - stwierdził, odpowiadając na pytanie, czy osiągnął pod tym względem docelowy poziom. - Ale myślę też, że nie ma powodu, żeby tę pewność siebie windować zbyt wysoko. Wszystko może być trucizną w odpowiednich dawkach - dodał zawodnik. - Muszę twardo stąpać po ziemi, jak to zrobiłem dzisiaj. Wczorajszy dzień dodawał mi jeszcze pewności siebie. Wiedziałem, że stać mnie tutaj na bardzo dobry wynik. Ale mimo wszystko trzeba stać twardo na ziemi i robić swoje. Bez tego nie da się wygrywać zawodów.