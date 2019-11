Udane kwalifikacje w Wiśle. Ośmiu Polaków awansowało do konkursu

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Kolejny upadek w Wiśle. Marius Lindvik zrobił to samo co...

Oto, co powiedział Kamil Stoch po triumfie na Wielkiej Krokwi podczas LGP w Zakopanem.

Oto, co do powiedzenia miał Kamil Stoch, który zajął 19. miejsce w konkursie LGP w Wiśle.

Lista startowa kwalifikacji liczyła 71 zawodników. W tym gronie było aż trzynastu Polaków. W ekipie Biało-Czerwonych, oprócz gwiazd z Kamilem Stochem na czele, zobaczyliśmy też dwóch debiutantów - Pawła Juroszka i Adama Niżnika. Młodzi skoczkowie furory nie zrobili, zajmując miejsca na końcu stawki.

Najlepszy z Polaków Kubacki

Najpierw Amerykanin, potem Norweg. Bolesne upadki w kwalifikacjach w Wiśle Podczas... czytaj dalej » Nowy trener Polaków Michal Doleżal może być jednak zadowolony. Kwalifikację osiągnęło aż ośmiu jego podopiecznych. Najlepiej z nich zaprezentował się Dawid Kubacki, który po skoku na 116,5 metra uzyskał notę 114,9 pkt. Dało mu to siódmą lokatę w stawce.

Z kwalifikacji mogli cieszyć się także: Kamil Stoch - 11. (117 m - 122,9 pkt), Jakub Wolny - 19. (116,5 m - 114,9 pkt), Piotr Żyła - 21. (113,5 m - 113 pkt), Maciej Kot - 26. (115,5 m - 107,5 pkt), Stefan Hula - 28. (116 m - 106,9 pkt), Paweł Wąsek 41. (113 m - 98,5 pkt) i Aleksander Zniszczoł 46. (109,5 m - 95,2 pkt).

Zaledwie pół punktu zabrakło do szczęścia Klemensowi Murańce. Jego los podzieli też Andrzej Stękała, Tomasz Pilch (zdyskwalifikowany) oraz wspomniani Juraszek i Niżnik.

Geiger błysnął formą

Trzeba przyznać, że warunki na skoczni nie należały do najłatwiejszych. Mimo wielkich wysiłków organizatorów na stworzonym ze sztucznego śniegu zeskoku było miękko i ślisko. Przez to w piątek kilku zawodników wywróciło się na treningach i w kwalifikacjach, ale na szczęście niegroźnie. W miarę upływu konkursu coraz bardziej przeszkadzał też zmienny wiatr, przez co skracany był rozbieg.

W piątek z warunkami najlepiej poradzili sobie Niemiec Karl Geiger, który uzyskał najlepszą odległość wieczoru 133 m i notę 138,6 pkt. Drugi był Szwajcar Kilian Peier (125,5 m - 132,8 pkt), a trzeci Austriak Daniel Huber (122 m – 128 pkt). Przed rokiem w konkursie w Wiśle najlepszy okazał się Jewgienij Klimow, ale tym razem Rosjanin ledwo zakwalifikował się do niedzielnego konkursu. W sobotę zawody drużynowe.

Źródło: PAP/EPA Kamil Stoch zrobił swoje

Długi sezon

Polska najlepszych skoczków ponownie będzie gościć w Zakopanem (25-26 stycznia). W Pucharze Świata 2019/20 zaplanowano łącznie 36 konkursów, w tym sześć drużynowych. Rywalizacja zakończy się 15 marca w Vikersund. To jednak nie będzie ostatni akord sezonu. Ten tradycyjnie wybrzmi w słoweńskiej Planicy, gdzie pięć dni później rozpoczną się mistrzostwa świata w lotach.

