Polska drużyna długo prowadziła, ale rozczarowała w Wiśle

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Kolejny upadek w Wiśle. Marius Lindvik zrobił to samo co...

Niemiec Karl Geiger wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Wiśle, pierwszego indywidualnego w sezonie 2019/20 Pucharu Świata. Geiger jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów, uzyskując 133 m. Wyprzedził Szwajcara Killiana Peiera (125,5) oraz Austriaka Daniela Hubera (122 m). Czwarty był najlepszy sko Do zawodów awansowało ośmiu reprezentantów Polski, a pięciu odpadło.

Polacy skakali z nowym trenerem, ale w starym składzie. Michal Doleżal postawił na tę samą czwórkę, którą rok temu wybrał Stefan Horngacher - Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Wtedy polska drużyna na swoim terenie wygrała, przed Niemcami i Austriakami.



Przed sobotą również wymieniano ją wśród kandydatów do zwycięstwa. Potwierdził to trening poprzedzający konkurs. Biało-Czerwoni latali wyśmienicie. Czwarty był Żyła (135,5 m), szósty Wolny (130), ósmy Kubacki (128). Poniżej oczekiwań skoczył Stoch - 16. miejsce za skok na odległość 120 metrów, ale mistrza rzecz jasna nikt nie lekceważył.

0,5 punktu za Słowenią

KONKURS DRUŻYNOWY W WIŚLE. RELACJA

Zaczęło się kapitalnie. Jako pierwszy z naszych skakał Żyła i pofrunął najdalej z pierwszej grupy zawodników (131 m). Odległość znakomita, ale prowadzili Słoweńcy, bo Anże Lanisek, choć skoczył o 3,5 m krócej, to robił to w gorszych warunkach i zyskał sporą rekompensatę. Wystarczającą, by on i jego koledzy mieli 0,5ł punktu zapasu.



Trzecia Japonia traciła do Polaków 8,5 pkt. Pozycja wyjściowa przed dalszą częścią konkursu była bardzo dobra.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Piotra Żyły z 1. serii konkursu drużynowego w Wiśle

Polska na prowadzeniu

Jeszcze lepiej było po drugiej grupie. Słoweńcy po próbie Anże Semenicia (119,5 m) utrzymali prowadzenie, ale tylko do czasu skoku Polaków.

Wolny w mało sprzyjających warunkach, bez zbytnio pomagających podmuchów wiatru, poleciał 123,5 m. Gospodarze uzbierali 2,3 pkt. przewagi nad Słoweńcami i 4,1 pkt. nad Austriakami.

Słoweńcy dalej napierali. Timi Zajc odleciał 131,5 m, ale ze sporym wiatrem pod narty. Mimo wszystko Kamil Stoch miał wysoko zawieszoną poprzeczkę. Nie zawiódł. Poleciał 125,5 m i dostał 5 punktów bonifikaty. Polacy prowadzili. Przewagę nad najgroźniejszymi zwiększyli do 5,1 pkt. Austriaków wyprzedzali o 8,2 pkt.

Źródło: PAP Kamil Stoch zrobił swoje

Kubacki zwiększył przewagę

A przecież Dawid Kubacki - nasza najgroźniejsza broń, w końcu był najlepszy w letnim skakaniu - dopiero miał usiąść na belce.



W ostatniej grupie wszystko ułożyło się jak należy. Peter Prevc nie poradził sobie z warunkami i skoczył zaledwie 115,5 m. Słoweńcy mieli problem, bo za chwilę Stefan Kraft huknął 127,5 m i prowadzili Austriacy. Ale im liderowanie z głowy wybił Kubacki. Potwierdził formę - 126,5 m.

Polacy odjechali austriackiej drużynie na ponad 11, a Słoweńcom na niemal 30 pkt.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z 1. serii konkursu drużynowego w Wiśle

Nasz zespół nie miał słabych punktów. Zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki.

Źródło: FIS Klasyfikacja po pierwszej serii i skokach czterech grup zawodników

Austriacy nowym liderem

Drugą serię Austriacy rozpoczęli od wysłania ostrzeżenia o treści: "Tak łatwo się nie poddamy". Popisał się Philipp Aschenwald. Jego 133 metry to był najdłuższy z dotychczasowych skoków.

Żyła nie poradził sobie z presją i warunkami na skoczni. Odpowiedział krótko - 117 m. Nawet 14-punktowa rekompensata za przeszkadzający mu wiatr nic nie dała.

Nowym liderem była Austria, Polska miała 8,6 pkt. straty.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Piotra Żyły z 2. serii konkursu drużynowego w Wiśle

Popis Hubera

Austriacy nie mieli dość. Daniel Huber oddał najdłuższy skok całego weekendu - 134 m. Wylądował bez telemarku, bo w tym miejscu było już płasko. Notę miał niską, ale nadrobił z nawiązką odległością. Robiła wrażenie.

On i jego drużyna utrzymali prowadzenie.

Za chwilę mieli kolejny powód do radości, bo odpowiedź Wolnego była taka sobie - 119 m. Austriacka maszyna odjeżdżała. Prowadziła z ponad 30-punktową przewagą. Zwycięstwo, do którego było tak blisko po pierwszej serii, uciekało.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Daniel Huber dał Austriakom prowadzenie

Polacy stracili drugie miejsce

Robiło się ciekawie, bo kolejny z Austriaków Hoerl zawiódł (114 m). Istotna była riposta Stocha. Liczyliśmy na więcej. Zaledwie 118 m spowodowało, że Polacy spadli na trzecie miejsce.

Do Norwegii tracili punkt, ale aż 25,5 punktu do Austriaków. O pierwszym miejscu mogli zapomnieć.

Zostali Kubacki, Robert Johansson i Kraft. Polak bez szału - 120,5 m. Na podium wystarczyło, ale na drugie miejsce już nie, bo Norweg pofrunął o 10 metrów dalej.

Na koniec Kraft z zimną krwią postawił kropkę nad i (125 m).

Austria najlepsza, druga Norwegia, kolejna Polska.