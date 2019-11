Stoch rozpromieniony po skokach na "sfałszowanym śniegu"

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Kolejny upadek w Wiśle. Marius Lindvik zrobił to samo co...

Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski i trzeci zawodnik poprzedniego sezonu PŚ, piątkowe skakanie rozpoczął bardzo obiecująco. W pierwszej serii próbnej poszybował na 125. metr i znalazł się na szóstej pozycji. Niestety, ani w drugim treningu, ani w kwalifikacjach już tak dobrze nie było.

Ciężki trening motoryczny

W tych ostatnich 32-latek doleciał do 117. metra i ostatecznie został sklasyfikowany na 11. miejscu.

- Te skoki były w porządku, na solidnym poziomie, ale staram się, żeby były coraz lepsze i czeka mnie sporo pracy. Dziś trudno było mi znaleźć dobre czucie w pozycji najazdowej. Być może było to spowodowane ciężkim treningiem motorycznym w tym tygodniu, ale mam nadzieję, że w sobotę obudzę się świeżutki - opowiadał z szerokim uśmiechem.

Sztuczny śnieg i szczery uśmiech

Piątkowe skoki były dla Stocha i reszty Polaków pierwszymi na śniegu od marca i końcówki poprzedniego sezonu. I właśnie to wprawiło go w doskonały nastrój.

Kubacki najlepszy z Polaków, ale nie jest zachwycony. "Trochę na to zwalam winę" Dawid Kubacki... czytaj dalej » - Dziś było bardzo dobrze. Cieszę się, że tu jestem. Fajnie było znów mknąć na nartach po śniegu, zahamować sobie i pługiem, i bokiem, także bardzo przyjemnie - relacjonował.



A to szusowanie po białym puchu wcale takie oczywiste nie było. W Wiśle wciąż panuje jesień i organizatorzy walczyli z czasem, by udało się pokryć zeskok sztucznym śniegiem. - Rzeczywiście jest trochę fałszowany, ale śnieg, to śnieg - najważniejsze, że jest śliski, a skocznia jest dobrze przygotowana - cieszył się.

"Nie ma co patrzeć na rywali"

W sobotę Stoch, u boku Piotra Żyły, Jakuba Wolnego i Dawida Kubackiego, przystąpi do rywalizacji w konkursie drużynowym. Polacy będą chcieli powtórzyć sukces sprzed roku, kiedy byli w Wiśle najlepsi.



- Uważam, że jesteśmy bardzo mocną drużyną. Nie ma co patrzeć na rywali, szczególnie po pierwszym dniu skakania. Musimy skupić się na sobie i na swoich celach - skwitował Stoch.

Sobotni konkurs drużyny w Wiśle zaplanowano na godzinę 16. Transmisja w Eurosporcie 1 od 15.10.

Transmisje z Pucharu Świata w Wiśle:

Sobota, 23 listopada, 15:10, konkurs drużynowy

Niedziela, 24 listopada, 10:45, konkurs indywidualny

