"Z Piotrkiem wszystko w porządku. Siedział normalnie, grał w Pokemony"

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Kolejny upadek w Wiśle. Marius Lindvik zrobił to samo co...

Niemiec Karl Geiger wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Wiśle, pierwszego indywidualnego w sezonie 2019/20 Pucharu Świata. Geiger jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów, uzyskując 133 m. Wyprzedził Szwajcara Killiana Peiera (125,5) oraz Austriaka Daniela Hubera (122 m). Czwarty był najlepszy sko Do zawodów awansowało ośmiu reprezentantów Polski, a pięciu odpadło.

Słaby występ Jakuba Wolnego w pierwszej serii konkursu indywidualnego w Wiśle. Polak oddał skok na odległość zaledwie 110,5 m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Polak zapewnił sobie najniższe miejsce na podium niedzielnych zawodów, wyprzedzając o 0,2 pkt ubiegłorocznego zdobywcę Kryształowej Kuli Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Zanotował niewielką stratę (1,4 pkt) do drugiego Słoweńca Anze Laniska. Poza zasięgiem rywali był Norweg Daniel Andre Tande, który zdeklasował konkurencję.

Rezultaty niedzielnego konkursu były wyjątkowo loteryjne z uwagi na zmienne podmuchy wiatru i trudno wyciągać z nich daleko idące wnioski.

- Dziś kwestie wynikowe trzeba było odłożyć totalnie na bok i skupić się na tym co można było zrobić - powiedział przed kamerą Eurosportu Stoch. - Trudno mówić o tym, kto jest w jakiej dyspozycji, jakie skoki oddawał - dodał zawodnik.

Lider Biało-Czerwonych po przeciętnych skokach w piątkowych kwalifikacjach i jeszcze słabszym w serii próbnej przed niedzielnym konkursem (37. miejsce), nie załamywał rąk, tylko podjął walkę i to zaprocentowało.

- Jestem zadowolony ze skoków, zarówno we wczorajszych, jak i w dzisiejszych zawodach. Uważam, że zrobiłem naprawdę dobrą robotę i to podium traktuję jako nagrodę. Trochę niespodziewaną, ale jednak nagrodę za to, że się nie poddałem, tylko walczyłem do samego końca - podsumował swój występ Kamil Stoch.

- Wiem, że czeka mnie jeszcze sporo pracy. Nie wolno osiadać na laurach. Te skoki nie są jeszcze idealne, ale są solidne i to jest pozytyw - przyznał doświadczony skoczek, który miał okazję widzieć się z Piotrem Żyłą po jego groźnie wyglądającym upadku.

Z Żyłą wszystko w porządku

- Widziałem, że Piotrek leży i się nie podnosi, ale też starałem się, by ta sytuacja była poza mną i koncentrowałem się na moim zadaniu. Nie mogę myśleć, co się dzieje wokół mnie. To jedyne rozwiązanie, jakie można zastosować w takich zawodach - relacjonował swoje wrażenia po groźnie wyglądającym upadku Piotra Żyły.

- Z tego, co widziałem pomiędzy pierwszą i drugą serią, z Piotrkiem wszystko jest w porządku. Siedział normalnie, nawet grał w Pokemony. Trochę biedny, poobdzierany, ale będzie żył - uspokoił kibiców Stoch.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stoch: Żyła czuje się dobrze, grał nawet w Pokemony