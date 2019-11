Najpierw Amerykanin, potem Norweg. Bolesne upadki w kwalifikacjach w Wiśle

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Odległość uzyskana przez 19-latka z USA nie powaliła - 91,5 metra. Chwilę po lądowaniu stracił on równowagę i przewrócił się. Dopiero w telewizyjnych powtórkach można było zauważyć, że Dean najechał na drugą nartę, co doprowadziło do upadku.

Amerykaninowi nic się nie stało. Wstał o własnych siłach i zakomunikował sztabowi medycznemu, że wszystko w porządku. Później w trakcie transmisji pokazano, jak z lewą ręką na temblaku zmierza do auta.

Jak się okazało, Dean nie był jedynym, który ucierpiał w trakcie wieczornych kwalifikacji. Pecha miał również Lindvik. Norweg skoczył 122 metry, ale po przekroczeniu punktu konstrukcyjnego również wylądował na ziemi. Sędziowie byli zmuszeni obniżyć mu noty. Zawodnik z wściekłości wbił nartę w śnieg.

W kwalifikacjach zwyciężył reprezentant Niemiec Karl Geiger - 133 m. Najlepszy z Polaków - siódmy - był Dawid Kubacki (123 m). W niedzielnym konkursie wystąpią także: 11. Kamil Stoch (117 m), 19. Jakub Wolny (116,5 m), 21. Piotr Żyła (113,5 m), 26. Maciej Kot (115,5 m), 28. Stefan Hula (116 m), 41. Paweł Wąsek (113 m) oraz 46. Aleksander Zniszczoł (109,5 m).

Prorocze słowa Stocha

Udane kwalifikacje w Wiśle. Ośmiu Polaków awansowało do konkursu Rozpoczął się 41.... czytaj dalej » Już podczas treningów nie obyło się bez podobnych zdarzeń. Siergiej Tkanczeno z Kazachstanu źle podszedł do lądowania, co zakończyło się twardym upadkiem. Przerwa trwała pięć minut. W tym przypadku zawodnik również o własnych siłach zdołał opuścić skocznię.

Natomiast w drugiej serii to samo spotkało Thomasa Aasena Markenga. Także Norwegowi nic poważnego się nie stało.

Na czwartkowej konferencji prasowej Kamil Stoch wyjaśnił, że kończąc skok na sztucznym śniegu, którym pokryty jest zeskok w Wiśle, trzeba zachować szczególną ostrożność. - Zdajemy sobie sprawę, że na takiej nawierzchni narta nie jedzie równym torem. Jednak wszystko jest do opanowania - skwitował trzykrotny mistrz olimpijski.

Program inaugurujących PŚ 2019/20 zawodów w Wiśle:

sobota, 23 listopada

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 24 listopada

10.30 - seria próbna

11.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego