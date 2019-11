Spokojny Małysz. "Polacy dopiero się rozkręcają. Norwegowie będą najgroźniejsi"

Norweg Marius Lindvik skoczył 122 metry, ale nie ustał próby. Norweg walczył, by nie upaść przed linią oznaczającą koniec skoku. Problemy miał w tym samym miejscu, co Decker Dean, który zaliczył wywrotkę kilka minut temu.

Niemiec Karl Geiger wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Wiśle, pierwszego indywidualnego w sezonie 2019/20 Pucharu Świata. Geiger jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów, uzyskując 133 m. Wyprzedził Szwajcara Killiana Peiera (125,5) oraz Austriaka Daniela Hubera (122 m). Czwarty był najlepszy sko Do zawodów awansowało ośmiu reprezentantów Polski, a pięciu odpadło.

W piątek najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który zajął siódme miejsce (123 m). Do niedzielnych zawodów zakwalifikowali się także: 11. Kamil Stoch (117 m), 19. Jakub Wolny (116,5 m), 21. Piotr Żyła (113,5 m), 26. Maciej Kot (115,5 m), 28. Stefan Hula (116 m), 41. Paweł Wąsek (113 m) oraz 46. Aleksander Zniszczoł (109,5 m). Pięciu Biało-Czerwonym nie udało się dokonać tej sztuki.

"Pierwsze koty za płoty"

Stoch rozpromieniony po skokach na "sfałszowanym śniegu" - Dziś trudno... czytaj dalej » - Myślę, że skoki na treningach w Zakopanem i w Falun były zdecydowanie lepsze - analizował w rozmowie z Eurosportem Małysz.

- W zeszłym roku pierwsze skoki też były na rozpoznanie. W piątek zawodnicy sprawdzali, co ich czeka po lądowaniu. Na rozbiegu doskonale wiedzą, co mają zrobić. Oni obawiają się, jak ten zeskok jest przygotowany i trochę się wycofują. Dlatego te skoki nie są jeszcze na sto procent, jak być powinny. Widać, że zawodnicy się rozkręcają i w indywidualnym konkursie powinno być całkiem ok - zauważył.



Małysz stwierdził, że mimo drobnych kłopotów, Stoch ciągle jest liderem zespołu. A Kubacki go naciska.



- Na poprzednich treningach Kamil skakał naprawdę bardzo dobrze - zdradził dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego. - W piątek miał trochę pecha w swoim skoku. Pierwsze koty za płoty. Mimo wszystko Kamil jest liderem tego zespołu. Fajnie, że ma takie wsparcie. Jeśli Dawid go przeskakuje, wtedy Kamil chce doścignąć kolegę. To powoduje zdrową rywalizację - dodał.

Faworyci? Norwegia i Austria

Kubacki najlepszy z Polaków, ale nie jest zachwycony. "Trochę na to zwalam winę" Dawid Kubacki... czytaj dalej » Małysz jest też optymistą przed konkursem drużynowym, który odbędzie się w Wiśle w sobotę.

- Jestem spokojny o naszych, bo wiem, jak przygotowywali się do sezonu. Treningi w Zakopanem były na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście cały czas myśleliśmy o tym, jak są inni przygotowani i widać, że dobrze. Czekamy na to, co się wydarzy - przyznał.

- Najgroźniejsi będą Norwegowie, którzy prawdopodobnie już u siebie w kraju oddali kilkadziesiąt skoków na śniegu. Widać, że przyjechali pewni siebie. Z drugiej strony najsłabiej jeżdżą na nartach, bo było najwięcej wypadków w ich wykonaniu. To jednak są wyśmienici zawodnicy i będą się liczyć nie tylko w Wiśle, ale i w całym sezonie. Są też Austriacy, którzy skakali naprawdę dobrze. Będzie ciekawie - zapowiedział były skoczek.

W polskiej ekipie wystąpią Żyła, Wolny, Stoch i Kubacki.

