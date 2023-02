Skoki narciarskie Willingen 2023: wyniki na żywo i relacja live - Kwalifikacje i konkurs

Znacznie lepiej Muhammed Ali Bedir - 113 m, ale raczej nie należy się nastawiać na to, że zobaczymy go w konkursie.

To miało być wielkie święto skoków narciarskich w Willingen. Piątkowa rywalizacja toczyła się jednak w trudnych warunkach atmosferycznych, a organizatorzy, mimo ryzyka i niebezpiecznych sytuacji, robili wszystko, by przeprowadzić zmagania do końca. - Ilu powodów potrzeba, by ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy? - grzmiał na antenie Eurosportu Dominik Formela.