Kamil Stoch nie awansował do niedzielnego konkursu w Willingen

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii konkursu drużyn mieszanych w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii konkursu drużyn mieszanych w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Sandro Pertile po konkursie mieszanym w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Robert Hrgota po konkursie drużyn mieszanych w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie mieszanym w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wolnego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Skok Wolnego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Pawła Wąska z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Skok Wąska z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do sobotniego konkursu w...

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Timiego Zajca z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zajca z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Skok Zajca z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Kamila Stocha z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Skok Stocha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Skok Żyły z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Dawida Kubackiego z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w...

Skok Kubackiego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Markusa Eisenbichlera z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Eisenbichlera z kwalifikacji do sobotniego konkursu w...

Skok Eisenbichlera z kwalifikacji do sobotniego konkursu w...

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii sobotniego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Halvor Egner Granerud sobotnim konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Janusz Malik o Kamilu Stochu po sobotnim konkursie w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Skok Wolnego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Skok Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Graneruda z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Skok Graneruda z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w...

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w...

Kamil Stoch po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w...

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Skoczkowie narciarscy nie mieli łatwego życia podczas kwalifikacji, które rozpoczęły się o godzinie 14.30. Obiekt Muehlenkopfschanze był spowity mgłą. Dodatkowo w trakcie rywalizacji zaczął padać śnieg, stąd niższe prędkości na progu i konieczność podwyższania belki startowej przez sędziów.

Kamil Stoch nie awansował do konkursu

Stoch nie przebrnął kwalifikacji. "Ta sytuacja mnie dobija" Kamil Stoch w... czytaj dalej » W kwalifikacjach, w których wzięło udział 64 zawodników, zwyciężył Granerud (140 m). Drugi był jego rodak Daniel-Andre Tande (141,5 m), a trzeci Słoweniec Domen Prevc (141 m).

O swoim skoku jak najszybciej będzie chciał zapomnieć Stoch, który uzyskał zaledwie 100,5 m. 51. lokata i brak awansu.

- To jest coś, co posypało się już w Kulm i cały czas tego szukam. Dziś miało być inaczej. Miałem czuć się ekstremalnie w pozycji, miał być taki wóz albo przewóz. Końcowe ryzyko oczywiście zależy ode mnie jako zawodnika. Poszedłem w to w całości. Tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Nie ma półśrodków. Nie cierpię takiej stagnacji i skakania dla samego skakania. Też chcę zrobić coś dobrze - skomentował w rozmowie z Eurosportem.

Mistrz z Zębu po raz drugi w tym sezonie znalazł się poza konkursem Pucharu Świata. 6 listopada podczas kwalifikacji w Wiśle został zdyskwalifikowany z powodu nieregulaminowego kombinezonu. Ostatni raz, gdy nie przeszedł kwalifikacji, miał miejsce 3 stycznia 2022 - w Innsbrucku był 59. i później wycofał się z 70. Turnieju Czterech Skoczni.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Zdecydowanie lepiej zaprezentował się Piotr Żyła, który poleciał 130,5 m i zajął 12. miejsce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

130 m osiągał z kolei Kubacki, który uplasował się na 11. pozycji.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Willingen

Z Biało-Czerwonych awansowali także 31. Aleksander Zniszczoł (120 m), 36. Paweł Wąsek (117,5 m) oraz 39. Jakub Wolny (110,5 m).

NIEDZIELNY KONKURS PŚ W WILLINGEN: RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL

PŚ w Willingen - niedziela: godzina konkursu

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego (TVN, Eurosport 1, Eurosport Extra)