Kubacki na podium, Żyła tuż za nim. Znów rządził niemożliwy Granerud

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii konkursu drużyn mieszanych w Willingen.

Zobacz, co powiedział Sandro Pertile po konkursie mieszanym w Willingen.

Zobacz, co powiedział Robert Hrgota po konkursie drużyn mieszanych w Willingen.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie mieszanym w Willingen.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen.

Skok Wolnego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Pawła Wąska z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen.

Skok Wąska z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do sobotniego konkursu w...

Zobacz skok Timiego Zajca z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen.

Skok Zajca z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Kamila Stocha z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen.

Skok Stocha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen.

Skok Żyły z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Willingen

Zobacz skok Dawida Kubackiego z sobotnich kwalifikacji do konkursu w Willingen.

Skok Kubackiego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w...

Zobacz skok Markusa Eisenbichlera z kwalifikacji do 1. konkursu w Willingen.

Skok Eisenbichlera z kwalifikacji do sobotniego konkursu w...

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii sobotniego konkursu w Willingen.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Willingen.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po 2. serii sobotniego konkursu w Willingen.

Zobacz co powiedział Halvor Egner Granerud sobotnim konkursie w Willingen.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie w Willingen.

Zobacz, co powiedział Janusz Malik o Kamilu Stochu po sobotnim konkursie w Willingen.

Eisenbichler niespodziewanym zwycięzcą kwalifikacji. Pięciu Polaków z awansem Markus... czytaj dalej » Przełożone z piątku na sobotę kwalifikacje do pierwszego weekendowego konkursu indywidualnego w Willingen pokazały, że wiele zależeć może od pogody. Najlepszy w nich okazał się Niemiec Markus Eisenbichler (141,5 m), który mógł liczyć na korzystne warunki wietrzne. Tych nie mieli już skoczkowie zamykający stawkę. Mimo to Kubacki (131,5 m) uzyskał czwarty wynik, najlepszy ze wszystkich Biało-Czerwonych.

Paweł Wąsek był 21. (135,5 m), Kamil Stoch 24. (126 m), Piotr Żyła 25. (121 m), a Aleksander Zniszczoł 28. (136 m). Jedynym podopiecznym trenera Thomasa Thurnbichlera, który nie awansował do sobotniego konkursu był wciąż szukający formy Jakub Wolny (52. lokata, 116 m).

Nie zachwycił również lider Pucharu Świata Granerud. 131 m wystarczyło Norwegowi do siódmego miejsca.

RELACJA NA ŻYWO Z SOBOTNIEGO KONKURSU W WILLINGEN

Odległe skoki od początku

Zgromadzeni na trybunach Muehlenkopfschanze kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Za sprawą wiejącego pod narty wiatru od początku konkursu nie brakowało odległych skoków. Znów popisał się Zniszczoł, który podobnie jak w kwalifikacjach zdołał wykorzystać korzystne warunki. Skoczek WSS Wisła osiągnął 139,5 m (122,2 pkt) i właściwie stało się jasne, że wystąpi w finałowej serii. Ostatecznie awansował do niej z 17. miejsca.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z 1. serii sobotniego konkursu w Willingen

Nie zawiódł również Wąsek. Tym razem doleciał do 132. m (116,4 pkt), co wystarczyło mu do 21. lokaty w pierwszej serii.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z 1. serii sobotniego konkursu w Willingen

Mniej szczęścia miał Eisenbichler. Triumfatorowi kwalifikacji przyszło skakać w dużo trudniejszych warunkach. Podmuchy bocznego wiatru nie pozwoliły mu odlecieć. Uzyskał ledwie 127 m (28. lokata).

Wszyscy Polacy z awansem do drugiej serii

Do skoku Stocha warunki nie uległy szczególnej poprawie. Polak też osiągnął 127 m, ale mógł się pochwalić lepszym od Niemca o 0,4 pkt wynikiem (109 pkt), co dało mu 26. pozycję.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 1. serii sobotniego konkursu w Willingen

O niebo lepiej zaprezentował się Żyła. 137 m (128,3 pkt) - 11. miejsce - pozwalało mu realnie myśleć o walce o czołowe lokaty w drugiej serii.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 1. serii sobotniego konkursu w Willingen

Czołowa trójka Pucharu Świata nie miała szczęścia do wiatru w kwalifikacjach, ale mogła powetować to sobie w konkursie. Słoweniec Lanisek oddał najdłuższy skok tej serii - 150 m (149,8 pkt).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Laniska z 1. serii sobotniego konkursu w Willingen

Po nim na belce usiadł Kubacki. Jego próba w niezwykle korzystnych warunkach nie była idealna (147 m), a najwięcej punktów stracił za lądowanie (142,6 pkt).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 1. serii sobotniego konkursu w Willingen

Najlepszy z Polaków serię ukończył na miejscu trzecim, bo z przytupem zakończył ją Granerud. Choć norweski trener poprosił o skrócenie rozbiegu o jeden stopień, jego podopieczny, przy słabszym wietrze pod narty, osiągnął 149,5 m, za co otrzymał fantastyczną notę - 155,6 pkt.

Sporym zaskoczeniem było piąte miejsce Włocha Giovanniego Bresadoli (142 m), który mógł liczyć na najlepsze ze wszystkich warunki.

Źródło: Eurosport Wyniki 1. serii sobotniego konkursu w Willingen. Miejsca 1-10

Polacy nie poradzili sobie z wiatrem

Smutno dla kibiców z Polski rozpoczęła się druga seria. Przy wiejącym w plecy wietrze Stoch powtórzył odległość z pierwszej - 127 m. Mimo to zdołał awansować o jedną lokatę - na 25.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii sobotniego konkursu w Willingen

Jeszcze większego pecha miał Wąsek. W bardzo złych warunkach doleciał do 122. m, kończąc konkurs na 22. pozycji.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Wąska z 2. serii sobotniego konkursu w Willingen

W swoim trzecim sobotnim skoku na korzystny wiatr nie mógł liczyć Zniszczoł. Choć próbował walczyć o jak najlepszą odległość, uzyskał tylko 119 m, co oznaczało 27. miejsce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Zniszczoła z 2. serii sobotniego konkursu w Willingen

Wielki awans Piotra Żyły

Humory polskim fanom zdecydowanie poprawił Żyła. W drugiej serii osiągnął w bardzo dobrym stylu 138 m. To pozwoliło mu awansować na czwarte miejsce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii sobotniego konkursu w Willingen

Po skoku Polaka warunki wietrzne odrobinę się pogorszyły. To też sprawiło, że siedmiu kolejnych zawodników - w tym m.in. Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger, Bresadola i Stefan Kraft - nie potrafiło go wyprzedzić.

Zdołał uczynić to dopiero Kubacki. Nie przeszkodził mu mocny wiatr w plecy. 137 m wystarczyło mu do objęcia prowadzenia. Na górze pozostawało jednak jeszcze dwóch skoczków. Obaj go wyprzedzili.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii sobotniego konkursu w Willingen

Lanisek, przy jeszcze mocniejszym niekorzystnym wietrze, spisał się jeszcze lepiej. 138 m pozwoliło ukończyć konkurs na drugim miejscu.

Wygrał Granerud. W swoim drugim skoku Norweg doleciał do 138. m, uzyskując 2,7 pkt przewagi nad Laniskiem. Było to jego trzecie zwycięstwo w Pucharze Świata z rzędu i 11. podium. W tym sezonie wygrywał już zawody elitarnego cyklu ośmiokrotnie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Graneruda z 2. serii sobotniego konkursu w Willingen

Na niedzielę w Willingen zaplanowano kwalifikacje (godz. 14.30) i kolejny konkurs indywidualny (16.00).

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyniki sobotniego konkursu w Willingen miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 149,5/138 (296,6) 2. Anże Lanisek (Słowenia) 150/138 (293,9) 3. Dawid Kubacki (Polska) 147/137 (281,3) 4. Piotr Żyła (Polska) 137/138 (265,1) 5. Karl Geiger (Niemcy) 137/135,5 (264,3) 6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 137/135 (263,5) 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 134/135 (261,2) 8. Stefan Kraft (Austria) 138/131,5 (257,4) 9. Philipp Raimund (Niemcy) 142,5/130 (255,7) 10. Andreas Wellinger (Niemcy) 132/132,5 (255,4) .



22. Paweł Wąsek (Polska) 132/122 (226) 25. Kamil Stoch (Polska) 127/127 (224,5) 27. Aleksander Zniszczoł (Polska) 139,5/119 (222)