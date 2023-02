Trener spokojny o formę Polaków. "Warunki były zmienne, najazd mokry i lepki"

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po 1. serii konkursu drużyn mieszanych w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pogoda pokrzyżowała plany skoczkiniom i skoczkom w piątek w Willingen. Pierwotnie kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata mężczyzn miały odbyć się wieczorem, ale trzeba było je przełożyć ze względu na zbyt silne podmuchy wiatru, które utrudniły rywalizację podczas konkursu drużyn mieszanych. Zawody przerwano po pierwszej serii. Triumfowali Norwegowie przed Austriakami i Niemcami. Polacy nie startowali.



W piątek najdalszy skok oddał Timi Zajc. Słoweniec pofrunął aż 161,5 m, ale nie ustał tej próby i odjęto mu aż 25,2 pkt za wiatr pod narty. Rozmiar Muehlenkopfschanze wynosi 147 m, a od 2021 roku rekordzistą skoczni jest Klemens Murańka - 153 m.

Thomas Thurnbichler o piątkowej rywalizacji w Willingen

Nieprzyzwoicie daleki skok i nerwy trenera. "Ciężko się na to patrzyło" Zakończony... czytaj dalej » - Konkurs drużyn mieszanych obejrzałem tylko trochę, bo analizowaliśmy nasze treningi. Z tego, co widziałem, to warunki były zmienne i czasami sędziowie mieli problemy. Nigdy też nie widziałem tak długiego skoku, jak ten Zajca. Na szczęście nic mu się nie stało - powiedział Thurnbichler na antenie Eurosportu.

W sobotnich kwalifikacjach (o godzinie 14.45, konkurs zaplanowano na godz. 16.10) weźmie udział sześciu Polaków: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.

W jedynym piątkowym treningu z dobrej strony pokazał się tylko Kubacki, który był trzeci. Pozostali zajęli odległe lokaty.

Thurnbichler zachowuje spokój. - Warunki były zmienne, najazd mokry i lepki. To były ich pierwsze skoki tutaj i nie martwię się o ich formę, bo wiem, że są dobrze przygotowani. Jestem przekonany, że wykonają świetną robotę w sobotę - zaznaczył austriacki szkoleniowiec.

- Tego dnia, jeśli chodzi o prognozę pogody, ma być lepiej, stabilniej, bez deszczu i mniej wietrznie. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobre zawody - dodał.

Muehlenkopfschanze jest szczęśliwym obiektem dla polskich skoczków. Stoch triumfował tu trzykrotnie i siedem razy stawał na podium. W czołowej trójce w Willingen plasowali się też Żyła i Kubacki.

Kubacki w Willingen postara się zmniejszyć stratę do Norwega Halvora Egnera Graneruda, który po konkursach w Bad Mitterndorf ma nad nim 112 pkt przewagi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skoki narciarskie Willingen 2023. Program Pucharu Świata:

sobota, 4 lutego:

14.45 - kwalifikacje

16.10 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

niedziela, 5 lutego:

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

