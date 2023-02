Znów te same problemy na niemieckiej skoczni. "To nie wygląda jak profesjonalna dyscyplina"

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Brak komfortu tuż przed oddaniem skoku sprawiał, że wielu zawodników niedzielę notowało gorsze wyniki. Obfite opady deszczu i zbierająca się woda na torach sprawiały, że wielu z nich nie potrafiło osiągać wysokiej prędkości najazdowej lub miało problemy z utrzymaniem równowagi.

- To, co się dzieje pod koniec, to znowu tory najazdowe. Tego nie widać w przelicznikach i prędkościach. To jest to, o czym mówił Paweł Wąsek, że kiedy jedziesz, próbujesz złapać balans i nagle coś cię delikatnie wytrąci z równowagi, to już jesteś poskładany – komentował na antenie Eurosportu reporter Kacper Merk.

- Tacy zawodnicy jak Stefan Kraft, Dawid Kubacki czy Anze Lanisek potrafią wyciągnąć, uratować coś z tego. Była obrazowa sytuacja przed skokiem Krafta, kiedy długo czekał, aż go puszczono, ale tory były tak mokre, że nie było tam z czego dojechać – dodał.

Źródło: Eurosport Warunki na skoczni w Willingen pozostawiały wiele do życzenia

Jak radzili sobie organizatorzy?

- Tam do końca trwają prace, ale jak można taką dmuchawą do liści pozbyć się wody? Najlepiej byłoby puścić ciężkiego przedskoczka – mówił pół żartem, pół serio Dominik Formela z portalu Skijumping.pl.

- 2023 rok, pełen stadion, bogatsza część Niemiec i trzech odważnych jegomościów z miotłami próbujących zdziałać cuda… To nie wygląda jak profesjonalna dyscyplina sportu – zaznaczył.

Źródło: PAP/EPA W Willingen organizatorzy stawali na głowie, aby tory nadawały się do użytku

- Nas to trochę irytuje. Pamiętamy, jak wiele rzeczy musiała poprawić Wisła, żeby móc organizować Puchar Świata, do tego w krótkim terminie. Trochę zrobiono nam wtedy łaskę, a tutaj można organizować od lat skoki na stadionie bez torów najazdowych, bez parkingu, a trzy lata temu jeszcze bez internetu – podsumował Merk.

Niedzielne zawody wygrał Halvor Egner Granerud, najlepszy z Polaków - Piotr Żyła - był siódmy.