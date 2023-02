Dyrektor Pucharu Świata odpiera krytykę. "Warunki były bezpieczne"

Oglądaj Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

To miał być początek wielkiego święta skoków narciarskich w Willingen, gdzie w ostatnich latach brakowało odpowiednich warunków. W 2020 roku zawody storpedował huragan, a później przez dwa lata karty rozdawała pandemia COVID-19, przez którą na trybunach brakowało tłumu kibiców tworzących niepowtarzalną atmosferę.

Teraz zła karta miała się wreszcie odwrócić. W niezwykle bogatym trzydniowym programie zaplanowano indywidualne konkursy kobiet i mężczyzn oraz rywalizację drużyn mieszanych. Niestety w piątek uczestnicy musieli walczyć z wiatrem wiejącym z ogromną prędkością oraz wodą zbierającą się na rozbiegu. FIS w ogniu krytyki po absurdalnych zmaganiach w Willingen. "To kompletnie przekreśla pewne osoby" To miało być... czytaj dalej »

Pertile: warunki były bezpieczne

Pertile zawsze powtarzał, że bezpieczeństwo zawodników jest na pierwszym miejscu, ale tego dnia trudno było mieć takie przekonanie.

- To, co się tutaj dzieje, to jest absolutny skandal. Flagi się urywały, spadały na zeskok, nie wiem czy to było widać w transmisji - relacjonował na gorąco spod skoczni reporter Eurosportu Kacper Merk tuż przed odwołaniem kwalifikacji.

Zupełnie inaczej tę sytuację ocenił jednak dyrektor Pucharu Świata, który odrzucił sugestię Merka, że rywalizacja nie była bezpieczna.

- Nie zgadzam się z tą opinią. Warunki były trudne, ale w zawodach drużynowych jest podział na grupy, a my mieliśmy tylko osiem zespołów w stawce. Od samego początku jasne przesłanie brzmiało: bądźmy cierpliwi, poczekajmy na odpowiedni moment, w którym będzie można skakać. Oczywiście mogą być takie sytuacje, kiedy jest się na granicy i dziś kilka razy tak było, ale chcę podkreślić, że warunki do skakania były bezpieczne - stwierdził w wywiadzie dla Eurosportu.

Problemów Zajca nie dało się przewidzieć

Jego spokoju nie zmącił nawet groźnie wyglądający upadek Timiego Zajca, który mógł się skończyć tragicznie. Słoweniec w konkursie mieszanym został porwany przez wiatr i przeleciał aż 161,5 metra. Tylko dzięki swoim umiejętnościom uratował się przed poważniejszymi obrażeniami.

- To mogło zakończyć jego karierę - zasugerował reporter Eurosportu dyrektorowi PŚ.

- Masz rację, ale obejrzałem ten skok później na powtórkach. Kiedy zbliżał się do lądowania, to nagle dostał podmuch, który wyniósł go znów na dużą wysokość. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. Szczerze mówiąc, nie mogliśmy tego przewidzieć. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, jak daleko lądowali inni - ocenił Pertile.

Takie wątpliwości budzą jednak pytanie, czy jest sens planować tyle skoków jednego dnia.

- Łatwo tak mówić po zakończeniu rywalizacji. Jeśli byłoby czyste i bezwietrzne niebo, mielibyśmy normalny weekend. Nasz sport odbywa się na otwartym terenie i trzeba zaakceptować to, że czasem będziemy zmagać się z trudnymi warunkami. Tak było dzisiaj. Jutro pogoda ma być dużo lepsza – zaznaczył Pertile.

