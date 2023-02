Kubacki widzi poprawę. "To jest dobra droga"

Puchar Świata w skokach narciarskich oglądaj w TVN, Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

147 metrów w pierwszej serii i 137 m w drugiej dało Kubackiemu trzecie miejsce w sobotnim konkursie w Willingen. Do triumfatora Halvora Egnera Graneruda Polak stracił 15,3 pkt. Drugie miejsce zajął Słoweniec Anże Lanisek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii sobotniego konkursu w Willingen

- Robota wykonana, na pewno mogła być wykonana lepiej, ale wraca na dobre tory to, o czym rozmawialiśmy, nad czym pracowaliśmy. Jeszcze wymaga to małego doszlifowania, jednak jest coraz lepiej - ocenił w rozmowie z Kacprem Merkiem Kubacki.

- Czy to czasem nie jest tak, że próba lepszego jest wrogiem dobrego? - zagadnął skoczka reporter Eurosportu.

- Były takie epizody w tym sezonie. Myślę, że dobrze, że szybko się na tym złapaliśmy, że trzeba wrócić do podstaw, "odbudować", żeby wróciło fajne czucie, a później stopniowo małymi kroczkami wracać do tych bardzo dobrych skoków. To jest dobra droga, tak naprawdę aż tak dużo nie brakuje. Myślę, że jest w porządku - odparł zawodnik, który 36. stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata. Kubacki na podium, Żyła tuż za nim. Znów rządził niemożliwy Granerud Halvor Egner... czytaj dalej »

Kubacki: to jest etap wracania do dobrych skoków

Za sobotni występ przyznałby sobie czwórkę w skali szkolnej. - Takie cztery z małym plusem, na zachętę - dodał.

Jego zdaniem w pierwszej serii minimalnie spóźnił wyjście z progu, a w drugiej odbił się ciut za wcześniej. - Ten udział "góry" był minimalnie za duży. Nie poszło to tak płynnie z progu, ale finalnie efekt był OK na 90 procent. Jest jeszcze nad czym pracować - podkreślił wicelider Pucharu Świata.

Na pytanie, czy nie chciał, żeby trener Thomas Thurnbichler obniżył belkę przed jego skokiem, tak jak zrobił to norweski szkoleniowiec przed zamykającym zmagania Granerudem, odpowiedział:

- Można było obniżyć, ale tego nie zrobiliśmy, to znaczy trenerzy tego nie zrobili, bo oni mają w tym władzę. Jak się będę czuł tak mocno, to będą takie rozmowy. Teraz to jest etap wracania do dobrych skoków. Wiem, że jeszcze nie są idealne, wymagają pracy - podsumował.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kubacki po sobotnim konkursie w Willingen

Okazja do poprawy przed wiceliderem Pucharu Świata już w niedzielę. Kwalifikacje o 14.30. Półtorej godziny później start pierwszej serii konkursowej.