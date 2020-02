Wiatr przeszkadza organizatorom. Niepewne kwalifikacje w Willingen

16:13



Moje jedyne życzenie na Willingen Five 2020 to komplet skoczków w łóżkach hotelowych na koniec każdego dnia.



"Rywalizacja" w takich warunkach to balansowanie na granicy wysłania kogoś do łóżka szpitalnego.



Za duże to ryzyko...#skijumpingfamily#skokitvp#skoki@Skijumpingplpic.twitter.com/WaMXIdlGDm — Dominik Formela (@DominikFormela) February 7, 2020