Katastrofa Żyły. Kolejny raz poza finałową serią

Doleżal nie rozumie decyzji organizatorów. "To było niepotrzebne" Przez blisko... czytaj dalej » Niekorzystne warunki atmosferyczne w piątek sprawiły, że Żyła, podobnie jak Kamil Stoch i Dawid Kubacki, nie oddał choćby jednego skoku.

Dzień później nie prezentował się dobrze. Najlepiej spisał się podczas treningu, dolatując do 128. metra. W przełożonych z piątku kwalifikacjach skoczył cztery metry bliżej, a wynik ten niestety powtórzył także w konkursie.

Po raz czwarty bez awansu

Nie pierwszy raz w tym sezonie Żyła nie zakwalifikował się do serii finałowej. Tak samo było podczas konkursów Pucharu Świata w Wiśle, Niżnym Tagile i Engelbergu. Pod tym względem to najgorsza zima od sezonu 2015/2016, gdy zabrakło go w trzydziestce aż 15 razy.

Przed sobotnim konkursem w Willingen Żyła sklasyfikowany był na 14. miejscu w Pucharze Świata i wobec dyskwalifikacji Austriaka Daniela Hubera nie powinien mieć problemów z jego utrzymaniem.

Do drugiej serii z Polaków awansowali w sobotę Kamil Stoch (1. miejsce w pierwszej serii), Dawid Kubacki (9.) i Jakub Wolny (10.). W trzydziestce zabrakło Aleksandra Zniszczoła (37.), Klemensa Murańki (41.) i Andrzeja Stękały (46.).

Transmisje z konkursów w Willingen w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.