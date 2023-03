Kraft popsuł święto Granerudowi. Polacy drugoplanowymi aktorami

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Kubacki wycofał się z Vikersund. "Przyczyny osobiste" Dawid Kubacki... czytaj dalej » W niedzielę światem polskich skoków wstrząsnęła wiadomość o wycofaniu się z rywalizacji lidera Biało-Czerwonych, pozostającego wciąż w walce o triumf w cyklu Raw Air i o Kryształową Kulę Kubackiego.

Polak nie wziął już udziału w poprzedzającym konkurs prologu. Jak poinformował trener reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler, Kubackiego zatrzymały powody osobiste.

W minorowych nastrojach Polacy przystąpili do kwalifikacji, w których jeszcze przepadł Andrzej Stękała. W konkursie można było więc trzymać kciuki tylko za czterech Biało-Czerwonych.

Wzruszające pożegnanie Fannemela

Wydarzeniem pierwszej serii było pożegnanie Andersa Fannemela. Norweg, który w 2015 roku na tej skoczni uzyskał pamiętne 251,5 metra, tym razem skoczył 198 metrów. Nie zakwalifikował się do drugiej serii i zgodnie z zapowiedziami zakończył karierę. Towarzyszyły temu wielkie emocje.



Emotional scenes at the outrun of Vikersundbakken. Anders Fannemel ends his career at the hill where he set an enormous world record 251.5 meters in 2015#fisskijumping#skijumpingfamily#RawAir#RawAir2023pic.twitter.com/kpskNZU2Ed — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 19, 2023

W niedzielę wszystkie oczy zwrócone były jednak na innego z Norwegów, faworyta wszystkich możliwych klasyfikacji Graneruda.

Formalność Graneruda

Pierwsza seria przyniosła wielkie emocje. Przed dwoma ostatnimi skokami - Graneruda i bijącego się z nim o triumf w Raw Air Stefana Krafta - na prowadzeniu było trzech Słoweńców: Domen Prevc, Anże Lanisek i Timi Zajc. I ta trójka nie po raz pierwszy w tym tygodniu musiała przełknąć gorzką pigułkę. Najpierw Kraft skoczył 246,5 metra, na szczęście tym razem uderzenia głową o zeskok jak w sobotniej serii próbnej, po czym Granerud uzyskał 234 metry. Z niższej o jeden stopień belki, za to z nieporównywalnie z lepszymi notami. To się złożyło na notę o 9 punktów lepszą od Austriaka.

Dzięki temu po pierwszej serii w klasyfikacji generalnej Raw Air Granerud miał 34,8 punktu przewagi nad Kraftem i bagatela 143,6 punktu nad Laniskiem. Podium, wraz z kolejnością, było zabetonowane. Następnym w kolejności Danielowi Tschofenigowi i Ryoyu Kobayashiemu pozostała walka o miejsce tuż poza nim.

Czterech Polaków w konkursie, czterech w drugiej serii

Polakom w takich okolicznościach pozostała walka o top 10. Na półmetku znajdowali się w niej dziewiąty Kamil Stoch - 222,5 metra - i akurat dziesiąty Piotr Żyła - 218 metrów.

Do drugiej serii wskoczyli jeszcze 23. Aleksander Zniszczoł - 205,5 metra - i rzutem na taśmę, jako 30., Paweł Wąsek - 206,5 metra.

220,5 metra Żyły nie pozwoliły mu obronić miejsca w top 10, ale z jak najlepszej strony pokazał się skaczący tuż po nim Stoch. 227,5 metra i prowadzenie po swoim skoku.

Ostatecznie Stoch awansował o jedną lokatę, wyprzedzając o zaledwie 0,3 punktu Tschofeniga. Najlepszy z Biało-Czerwonych zakończył konkurs na ósmym miejscu. W drugiej dziesiątce był 15. Żyła, a w trzeciej 21. Zniszczoł i 24. miejsce Wąsek.

Kibicom pozostało więc podziwiać pierwszoplanowych aktorów serialu Raw Air.

Na podium niedzielnych zawodów wdrapał się Lanisek. Kraft miał nad nim komfortową przewagę, więc nie musiał się forsować, ale w finale znów poleciał daleko, pod rozmiar skoczni, 235,5 metra, bo on walczył do końca o zwycięstwo w konkursie.

Pozostała jedna niewiadoma - czy presję wytrzyma Granerud. Nie wytrzymał. 219 metrów to było za mało, by triumfować w niedzielę. Był drugi.

Kraft wygrał bitwę, jednak wojna dla Graneruda, który z komfortową przewagą zwyciężył w cyklu Raw Air jako pierwszy Norweg w historii. Krafta wyprzedził o 18,2 punktu, Laniska aż o 147,6 punktu.

I w tej klasyfikacji najlepszym z Polaków okazał się Stoch, który tak jak w niedzielnym konkursie finiszował na ósmym miejscu.

Wyniki niedzielnego konkursu w Vikersund miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Stefan Kraft (Austria) 246,5/235,5 (497,4) 2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 234/219 (489,8) 3. Anże Lanisek (Słowenia) 231/220,5 (468,8) 4. Michael Hayboeck (Austria)

223,5/231 (467,6) 5. Domen Prevc (Słowenia) 240,5/200 (451,8) 6. Robert Johansson (Norwegia) 234/211 (448,4) 7. Timi Zajc (Słowenia) 232/208 (448,2) 8. Kamil Stoch (Polska)

222,5/227,7 (438,4) 9. Daniel Tschofenig (Austria) 230,5/212 (438,1)

10. Jan Hoerl (Austria) 207,5/227,5 (435,4) .



15. Piotr Żyła (Polska) 218,5/220,5 (428,1) 21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 205,5/220,5 (404,9) 24. Paweł Wąsek (Polska)

206,5/214 (373,1)