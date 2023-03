Granerud: jestem wykończony

Zobacz, co powiedział Halvor Egner Granerud po niedzielnym konkursie w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kraft popsuł święto Granerudowi. Polacy drugoplanowymi aktorami Stefan Kraft... czytaj dalej » W niedzielnym konkursie w Vikersund Granerud rzutem na taśmę uległ Stefanowi Kraftowi. Przegrał bitwę, ale wygrał wojnę - o triumf w klasyfikacji końcowej Raw Air. Pokonał Austriaka o 18,2 punktu.

Dla Graneruda to drugie takie zwycięstwo w sezonie, po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni. W rozmowie po niedzielnym konkursie nawiązał do tego reporter Eurosportu.

Turniej Czterech Skoczni a Raw Air: który turniej trudniejszy?

- Wygrałeś cykl Raw Air. Czy to było trudniejsze niż wygranie Turnieju Czterech Skoczni? - dopytywał Merk.

- Nie. Turniej Czterech Skoczni jest inny. W trakcie całego Raw Air mieliśmy szalone warunki, przez co przewaga na poziomie 20 punktów nic nie znaczyła - zauważył Granerud, po którym było widać trudy Raw Air.

- Trzeba było się skupić na oddaniu jak największej liczby dobrych skoków. Na pewno teraz jestem bardziej doświadczony. Z jednej strony wydaje się, że wygranie tego było łatwiejsze, ale z drugiej strony pod względem fizycznym jestem wykończony. To była długa droga. Po raz pierwszy w karierze skakałem w Raw Air 10 dni z rzędu, więc to było dla mnie nowe doświadczenie. To był naprawdę ciężki turniej, trzeba było dbać o regenerację - tłumaczył.

- Pierwszy skok dziś był fantastyczny, drugi trochę gorszy, ale koniec końców wystarczyło to do triumfu, więc się cieszę - powiedział wyraźnie zmęczony, ale na pewno szczęśliwy Norweg.

Źródło: Eurosport Klasyfikacja końcowa Raw Air

Wyniki niedzielnego konkursu w Vikersund miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Stefan Kraft (Austria) 246,5/235,5 (497,4) 2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 234/219 (489,8) 3. Anże Lanisek (Słowenia) 231/220,5 (468,8) 4. Michael Hayboeck (Austria)

223,5/231 (467,6) 5. Domen Prevc (Słowenia) 240,5/200 (451,8) 6. Robert Johansson (Norwegia) 234/211 (448,4) 7. Timi Zajc (Słowenia) 232/208 (448,2) 8. Kamil Stoch (Polska)

222,5/227,7 (438,4) 9. Daniel Tschofenig (Austria) 230,5/212 (438,1)

10. Jan Hoerl (Austria) 207,5/227,5 (435,4) .



15. Piotr Żyła (Polska) 218,5/220,5 (428,1) 21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 205,5/220,5 (404,9) 24. Paweł Wąsek (Polska)

206,5/214 (373,1)