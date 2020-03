Bardzo dobre kwalifikacje Żyły. Stoch utrzymał prowadzenie w Raw Air

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch zajął 7. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Wąsek oddał skok na odległość 123 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Maciej Kot oddał skok na odległość 130,5 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Adam Małysz ocenił konkurs w Lillehammer zaliczany do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kwalifikacje do konkursu w Trondheim - relacja eurosport.pl

Do klasyfikacji generalnej cyklu Raw Air pod uwagę brane są nie tylko noty uzyskane w konkursach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund, ale także kwalifikacje, zwane prologami. Dlatego nawet w nich trzeba być bardzo skoncentrowanym.

Wiedział o tym Kamil Stoch, który do kwalifikacji przystępował jako lider Raw Air. Na półmetku norweskiego turnieju miał tylko 0,7 pkt przewagi nad Stephanem Leyhe. Niemiec w środę poszybował niesamowicie daleko. Wylądował na 141 metrze, ale nie ustał skoku i z impetem uderzył w zeskok. Niestety, nie był w stanie zejść o własnych siłach i został ze stoku zniesiony przez służby medyczne.

Stoch nadal liderem

Skoki w Trondheim bez publiczności. "Zostaliśmy do tego zmuszeni" Organizatorzy... czytaj dalej » Po tym skoku o dwie belki startowe został obniżony rozbieg (na 13) dla ostatnich pięciu zawodników, wśród których byli Stoch i Dawid Kubacki. Polacy musieli długo poczekać na swoje próby. W końcu do boju ruszył Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski nieco spóźnił odbicie, uzyskał 129 metrów i przyzwoite oceny. Dało mu to dziesiątą lokatę. Pozostał też liderem Raw Air.

Po nim wystartował Kubacki. Przy nieco mniej korzystnym wietrze osiągnął 127 metrów i dziewiąte miejsce. Znacznie lepiej od Polaków poradził sobie kolejny Ryoyu Kobayashi, który miał 135 m. Dzięki temu Japończyk wygrał kwalifikacje i wskoczył na drugie miejsce cyklu Raw Air (traci do Stocha 7,4 pkt).

Doskonały Żyła

Oprócz Stocha i Kubackiego do czwartkowego konkursu zakwalifikowali się: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek.

Na wielkie brawa zasłużył zwłaszcza Żyła. 33-latek popisał się świetną próbą, osiągnął 135 metrów i miał bardzo dobre noty za styl. Na koniec przegrał tyko z Kobayashim i mógł cieszyć się z drugiego miejsca w kwalifikacjach.

Nikt nie zawiódł

W środę jako pierwszy z Polaków udanie zaprezentował się Wąsek. 20-letni skoczek z Wisły osiągnął odległość 123,5 metra, dostał niezłe noty za styl i pewnie zakwalifikował się do konkursu.

Jeszcze lepiej wypadł Aleksander Zniszczoł. On jako jedyny z Polaków nie zakwalifikował się do wtorkowych zawodów. Tym razem po skoku na 129 metrów był nawet przez pewien czas liderem i zobaczymy go w czwartek.

Ze swojej próby na 126 metrów mógł być także zadowolony Maciej Kot. Doświadczony zawodnik nie miał ostatnio zbyt wielu powodów do zadowolenia, a tym razem od razu uzyskał awans. Od kolegów dużo nie odstawał także Jakub Wolny. Jemu kwalifikację dał skok na 123 m.

Czwartkowy konkurs o godz. 17.00. Transmisje w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player, relacje na żywo w eurosport.pl

Źródło: skijumping.pl Najlepsza piętnastka prologu w Trondheim

Raw Air 2020 - klasyfikacja generalna miejsce zawodnik (kraj)

nota

strata 1.

Kamil Stoch (Polska)

1161,9 -

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

1154,5 -7,4 3. Marius Lindvik (Norwegia)

1154,3 -7,6 4. Ziga Jelar (Słowenia)

1151,9 -10 5. Stephan Leyhe (Niemcy)

1149 -12,9 6. Robert Johansson (Norwegia)

1140,6 -21,3 7. Peter Prevc (Słowenia)

1133,8 -28,1 8. Stefan Kraft (Austria)

1131,8 -30,1 9.

Timi Zajc (Słowenia)

1109,8 -52,1 10. Yukiya Sato (Japonia)

1098,6 -63,3 ... ... 16. Dawid Kubacki (Polska)

1077,4 -84,5 17. Piotr Żyła (Polska)

1072,5 -89,4 28. Maciej Kot (Polska) 857,4 -304,5 39. Jakub Wolny (Polska) 518,7 -643,2 59. Aleksander Zniszczoł (Polska) 268,3 -893,6 61. Paweł Wąsek (Polska) 242,2 -919,7