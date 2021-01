Zobacz kapitalny skok Andrzeja Stękały. Reakcja sędziów była natychmiastowa

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 2. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

RELACJA Z KONKURSU SKOKÓW W TITISEE-NEUSTADT

Na początku sezonu, gdy zakopiańczyk powracał powoli po kilkuletniej przerwie do poważnego skakania, tyle samo co o jego dobrej formie mówiło się także o pełnej zakrętów życiowej historii skoczka. Teraz już wszyscy skupiają się na tym, co Stękała wyprawia na skoczni. A jest na czym.

Po kapitalnym Turnieju Czterech Skoczni, w którym zajął bardzo wysokie, szóste miejsce, polski zawodnik właściwie z rozpędu przyjechał do Titisee-Neustadt, lecz absolutnie nie czuł przemęczenia i nie zatracił wybornej dyspozycji.

Już w piątkowych treningach wyglądał dobrze, w zastępującym kwalifikacje prologu jeszcze lepiej, gdyż rywalizację zakończył ponownie na szóstym miejscu.

Przebić swoje dotychczasowe wyniki postanowił kolejnego dnia w pierwszej serii rywalizacji na Hochfirstschanze. 25-latek poleciał w fenomenalny sposób 143,5 metra, a to zmusiło organizatorów konkursu do obniżenia belki.

Na półmetku zawodów Stękała poprawił także swoją pozycję względem poprzednich dni. Był piąty. Potwierdził, że znakomit forma w jego przypadku nie jest już absolutnie ciekawostką, a niemalże pewnikiem.