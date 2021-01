Miesiąc temu to było nie do pomyślenia. Stoch włącza się do walki o Kryształową Kulę

Zobacz, co powiedział asytent Michala Dolezala oraz trener reprezentacji B Polski Maciej Maciusiak o podróży do Niżnego Tagiłu. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ogromny pech Markusa Eisenbichlera. Niemiec trafił na fatalne warunki atmosferyczne, przez co oddał skok na odległość zaledwie 80 metrów w drugiej serii. Przez to Eisenbichler spadł na 28. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki skoczył w Ruce 135,5 m i wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata. Do zawodów zakwalifikowali się wszyscy polscy skoczkowie.

Piotr Żyła zajął 5. miejsce w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. O tym, co może jeszcze poprawić przed sobotnimi i niedzielnymi zawodami, opowiedział w rozmowie z Eurosportem.

Zobacz, co powiedział dyrektor Pucharu Świata w Wiśle Andrzej Wąsowicz o przygotowaniach skoczni do zawodów. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

5. miejsce Dawida Kubackiego w serii kwalifikacyjnej. Oto co miał do powiedzenia po piątkowych zmaganiach.

Puchar Świata w skokach narciarskich można oglądać w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Zaczął od zwycięstwa 3 stycznia w Innsbrucku, trzy dni później nie miał konkurecji w Bischofshofen, a klasę potwierdził w ostatnią sobotę w Titisee-Neustadt. Statystyka ta jasno pokazuje, że wraz z nowym rokiem oglądamy nową, lepszą wersję Stocha. Nie będzie przesady w tym twierdzeniu, że polski skoczek włączył się do walki o trzecią w karierze Kryształową Kulę. Kto przy zdrowych zmysłach pomyślałby o tym jeszcze na początku grudnia? Rywale czują presję. Stoch goni w klasyfikacji generalnej Kamil Stoch... czytaj dalej »

Atakował z tyłu

33-latek rozpędzał się bardzo powoli, bo tak trzeba nazwać 27., 12., i 7. miejsce w trzech pierwszych konkursach bieżącego sezonu. Na kolejne, do Niżnego Tagiłu, w ogóle nie poleciał, podobnie zresztą jak inni czołowi reprezentanci Polski. Efekt? 62 punkty Stocha po pięciu konkursach i tylko 18. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Tymczasem lider Halvor Egner Granerud miał ich w dorobku 400. Norweg skakał w tamtym okresie wybornie. Po dwóch czwartych miejscach na starcie (dwukrotnie triumfował wówczas Eisenbichler), potem zwyciężył w pięciu konkursach zaliczanych do Pucharu Świata z rzędu.

Nic dziwnego, że to on był głównym faworytem do zwycięstwa w 69. Turnieju Czterech Skoczni. Norweg bardzo zapragnął Złotego Orła. Chyba nawet za bardzo, bo po kilku pierwszych nieudanych próbach (inna sprawa, że wiatr też mu nie sprzyjał), więcej mówiło się o tym, jak nazywany przez kolegów z reprezentacji i działaczy "artystą skoczni" skrytykował Stocha, a potem go przepraszał.

Hat-trick i pogoń

Być może to właśnie zamieszanie z Norwegiem podziałało na Polaka niczym płachta na byka, bo od tamtej pory skoczek z Zębu skacze wybornie. W cuglach wygrał TCS, a teraz goni czołówkę klasyfikacji generalnej.

Pasjonująca walka Stocha z Eisenbichlerem i Granerudem

Wprawdzie bezdyskusyjnym liderem wciąż jest 24-letni Granerud, który ma 848 punkty i sporą przewagę nad drugim Eisenbichlerem (214 pkt) oraz trzecim Stochem (240 pkt), ale Polak obecnie skacze lepiej od Norwega.

Po sobotnim triumfie w Titisee-Neustadt odrobił do niego 20 punktów. Coraz mniejszą stratę ma też do Niemca. 26 oczek może odrobić przecież bez problemu - przy takiej formie - podczas niedzielnego konkursu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kamil Stoch po wygranym konkursie PŚ w Titisee-Neustadt

A to dopiero półmetek rywalizacji w tym sezonie. Kibiców przed telewizorami czeka druga część walki o Kryształową Kulę, nie mniej pasjonująca niż pierwsza.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2020/21 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Egner Halvor Granerud (Norwegia) 848 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 634 3. Kamil Stoch (Polska) 608 4.

Piotr Żyła (Polska) 454 5.

Dawid Kubacki (Polska) 433 6. Anze Lanisek (Słowenia) 372 7.

Karl Geiger (Niemcy) 367 8.

Robert Johansson (Norwegia) 324 9. Yukiya Sato (Japonia) 364 10.

Marius Lindvik (Norwegia) 292 ...





13. Andrzej Stękała (Polska) 240 30. Aleksander Zniszczoł (Polska) 76 36.

Klemens Murańka (Polska) 57 37. Paweł Wąsek (Polska) 55 41. Jakub Wolny (Polska) 17

51. Maciej Kot (Polska) 16 65. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1

Perspektywa przed polskim skoczkiem rysuje się wspaniała. Już za tydzień przecież konkursy w Zakopanem, gdzie Stoch czuje się znakomicie. Na Wielkiej Krokwi wygrywał bowiem aż pięć razy, tyle co lider tego zestawienia Austriak Gregor Schlierenzauer.

Trudno przewidzieć, ile konkursów w tym sezonie Król Kamil jest jeszcze w stanie wygrać, ale można sięgnąć do historii. Gdy sięgał po Kryształową Kulę w sezonie 2013/14, na najwyższym stopniu podium stawał sześciokrotnie. W kampanii 2017/18 - dziewięć razy.

Jeśli uda się i tym razem, to wyrówna osiągnięcie trzykrotnego triumfatora Austriaka Andreasa Goldbergera oraz zbliży się do Adama Małysza i Mattiego Nykanena, którzy czterokrotnie zdobywali Puchar Świata.

Początek studia przed niedzielnym konkursem w Titisee-Neustadt o godzinie 15:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze