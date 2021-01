"Wyrównałem osiągnięcie Małysza? Nawet nie wiedziałem"

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 2. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 9. miejsce.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 6. miejsce.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 7. miejsce.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 19. miejsce.

Po skoku na odległość 143 m Dawid Kubacki objął prowadzenie po 1. serii konkursu w Titisee-Neustadt. Drugi skok Polaka niestety nie był tak udany i zepchnął go ostatecznie na 7. miejsce w zawodach.

Piotr Żyła w 1. serii skoków w sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt uzyskał 143 metry, co dało mu 4. miejsce. W drugiej serii awansował na najniższy stopień podium.

Stoch nie do zatrzymania w Titisee-Neustadt. Inni Polacy też błyszczeli Polski dzień w... czytaj dalej » Stoch po pierwszej serii był wiceliderem (139 m), ale w finale nie pozostawił rywalom złudzeń. 144 m dały trzecie z rzędu zwycięstwo w tym sezonie. Drugi był lider PŚ Norweg Halvor Egner Granerud, a trzeci Piotr Żyła. O pechu mógł mówić prowadzący po pierwszej serii Dawid Kubacki, który zepsuł drugi skok, trafiając na trudne warunki atmosferyczne i ostatecznie uplasował się na siódmej pozycji.

Stoch: szkoda Dawida

- Jaki to był konkurs dla ciebie? - dopytywał Stocha reporter Eurosportu Kacper Merk. - Zawsze są jakieś trudności, zawsze z czymś się trzeba mierzyć. Przede wszystkim dzisiaj musiałem być bardzo mocno skoncentrowany, bo te skoki nie były tak dobre jak w Bischofshofen chociażby. Tutaj od początku zmagałem się z pozycją najazdową, z tym stromym rozbiegiem i innymi torami, ale ten ostatni skok był naprawdę bardzo dobry. Super był, świetny tak naprawdę - odpowiedział Stoch.

- Cieszę się, że było trochę szczęścia w tym wszystkim. Niestety, szkoda mi bardzo Dawida. W pełni sobie zasłużył na podium, jak nie na zwycięstwo. No cóż, mam nadzieję, że dla niego co się odwlecze, to nie uciecze - dodał.

Stoch nie ma sobie równych w 2021. Tegoroczne konkursy należą do niego. - Naprawdę trzeba być tutaj bardzo mocno skoncentrowanym. Cieszę się, bo jestem w naprawdę dobrej dyspozycji, wręcz w superdyspozycji. Przy tym można się bardzo łatwo pogubić, ale dobrze, że cały czas trwam w tym swoim myśleniu i jest wszystko okej - wyjaśnił zawodnik z Zębu, który w sobotę odniósł 39. zwycięstwo w Pucharze Świata, wyrównując osiągnięcie Małysza.

- Wiem, że o tym nie myślisz... - zagaił Merk. - Nawet nie wiedziałem - stwierdził Stoch. - ...ale to jest superwynik - ciągnął reporter Eurosportu. - Pozytywnie, pozytywnie - potwierdził triumfator ostatniego Turnieju Czterech Skoczni.

W niedzielę drugi konkurs indywidualny w Titisee-Neustadt. Początek o godz. 16.30.

Najwięcej wygranych w Pucharze Świata w skokach # Zawodnik Narodowość Liczba wygranych 1. Gregor Schlierenzauer* Austria 53 2. Matti Nykaenen Finlandia 46 3. Adam Małysz Polska 39 3. Kamil Stoch* Polska 39 5. Janne Ahonen Finlandia 36 6. Jens Weissflog Niemcy 33 7. Martin Schmitt Niemcy 28 8. Andreas Felder Austria 25 9. Simon Ammann* Szwajcaria 23 9. Thomas Morgenstern Austria 23 9. Peter Prevc* Słowenia 23 *Zawodnicy wciąż aktywni