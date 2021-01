Skocznia w Niemczech służy Kubackiemu. "Ma swój klimat"

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 9. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 6. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 7. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 19. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu w Titisee-Neustadt, w którym zajął 2. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Puchar Świata w skokach narciarskich można oglądać na antenie Eurosportu i w Eurosport Playerze

Co skok to lepszy - tak można podsumować piątkowy występ Kubackiego na obiekcie w Niemczech. W pierwszym treningu uzyskał 123,5 m i zajął 13. miejsce. Znacznie lepiej spisał się podczas drugiej próby - 137 m wywindowało go na trzecią lokatę.

Najlepsze zostawił sobie na prolog, gdzie skoczył o dwa metry dalej i przegrał tylko z Halvorem Egnerem Granerudem. O 5,8 pkt.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z prologu w Titisee-Neustadt

- Myślę, że oddałem dobry skok. Miałem z niego radochę, noty nawet ładne miałem - to już w ogóle mnie bardzo cieszy. Byli lepsi dzisiaj, bywa i tak, ale jestem pozytywnie nastawiony do jutra - powiedział reporterowi Eurosportu Kubacki. Kubacki drugim skoczkiem prologu w Titisee-Neustadt. Polacy zdominowali pierwszą dziesiątkę Rozpoczął się... czytaj dalej »

"Inna energia"

Czy coś zmienił w porównaniu do ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni, w którym zajął 15. miejsce? - Na pewno inna energia była. Nastawienie, jeżeli chodzi o Bischofshofen nie było złe, wykonanie było gorsze. Tu było lepsze - podkreślił trzeci zawodnik zakończonej w środę 69. edycji cyklu.

Przyznał, że skocznia w Titisee-Neustadt bardziej mu pasuje. - Jest ona specyficzna. Jedna z niewielu w Pucharze Świata ma naturalne tory, zalodzone - ma swój klimat. Te naturalne skocznie zawsze mają trochę lepszy klimat - stwierdził Kubacki.

I podsumował: - Naturalne rozbiegi mają to do siebie, że są delikatne bujnięcia. Ogólnie wizualnie inaczej wygląda, ale skacze się bardzo przyjemnie, ja takie obiekty lubię.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki po prologu w Titisee-Neustadt

Wszyscy Polacy w "30"

Szóste miejsce w piątkowym prologu (do zawodów zgłosiło się 50 skoczków i z tego powodu nie było potrzeby przeprowadzania kwalifikacji) zajął Andrzej Stękała (137,5 m), tuż za nim uplasował się Kamil Stoch (133 m). Dziewiąty był Jakub Wolny (135 m), 19. Piotr Żyła (130 m), 26. Aleksander Zniszczoł (127,5 m), a 28. Paweł Wąsek (125,5 m).

Źródło: Eurosport Czołówka prologu w Titisee-Neustadt

Sobotnie zawody w Niemczech rozpoczną się o godzinie 16 (transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od 15:25), a niedzielne - o 16.30 (transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od 15:30).