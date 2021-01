Niezwykła powtarzalność Stękały, a pierwszy skok niemal rekordowy. "Chętnie bym go obejrzał"

- Czego wymagam? Czterech dobrych… a nie, sześciu dobrych skoków, bo wypada jeszcze dobrze spisać się w tych próbnych. Nie wymagam nic więcej. Dobrych miejsc i będzie gitara - wyznał w rozmowie z naszym reporterem Kacprem Merkiem.

Na piątkowe skoki Stękały patrzyło się z przyjemnością. Na drugim treningu zaliczył 139 metrów, co było piątą odległością. W pierwszym uzyskał 146 (o dwa metry krócej niż rekord skoczni) i był najlepszy. - Chętnie bym go obejrzał. Było tam troszkę zawahania i jest co poprawiać - mówił skromnie o swojej niesamowite próbie.

Równą formę potrafił utrzymać do samego końca. W prologu wystrzelił na 137,5 metra, co przełożyło się ostatecznie na szóste miejsce. Czy to także zasługa obiektu, który mu odpowiada?



- To jedna z fajniejszych skoczni, można daleko polatać. Tęskni się za takimi torami, kiedy cały jest w lodzie, a nie sztuczny i plastikowy. Można powspominać, jak dawniej się skakało na takich. Jest nawet delikatnie krzywo, ale to mało znaczące. Nie puszczasz się z belki i już, tylko trochę trzeba pomyśleć - ocenił warunki.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Andrzeja Stękały z prologu w Titisee-Neustadt

Jasny cel na najbliższe miesiące

W tej chwili zajmuje w Pucharze Świata 14. lokatę. To oznacza, że jest na najlepszej drodze, aby zrealizować cel na resztę sezonu.

- Mierzę trochę wyżej niż top 20, ale z takim samym nastawieniem, co wcześniej. Nie ma się co napalać. Trzeba robić swoje i będzie lepiej - zapewnił Stękała.