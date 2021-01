Małysz przywitał Stocha w "Klubie 39". "Cieszę się, że nastąpiło to tak szybko"

Stoch nie do zatrzymania w Titisee-Neustadt. Inni Polacy też błyszczeli Polski dzień w... czytaj dalej » To był biało-czerwony dzień na Hochfirstschanze. Wygrał w świetnym stylu Stoch przed Halvorem Egnerem Granerudem i Piotrem Żyłą. Życiowy wynik osiągnął piąty w sobotę Andrzej Stękała, na siódme miejsce załapał się Dawid Kubacki, a jedenaste Jakub Wolny. Słowem - ideał.

Trudne do wyobrażenia

Nic dziwnego, że Małysz był zachwycony. Dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej ekscytował się nie tylko wygraną Stocha, ale też tym, że inni zawodnicy Michala Doleżala liczyli się tego dnia w batalii o końcowy laur.

"Wow, moje serce któregoś razu tego nie wytrzyma... Żeby czterech naszych zawodników walczyło o zwycięstwo w Pucharze Świata to już trudne do wyobrażenia, choć oglądam to na żywo na miejscu. Ostatecznie trzeci raz z rzędu wygrywa Kamil Stoch, a do tego na podium Piotr Żyła i życiowy wynik Andrzeja Stękały" - napisał na Facebooku.

Czeka na kolejne wygrane

W kolejnym poście Polak był pod wrażeniem tego, jak wyglądało podium. Na jego najwyższym stopniu stanął Stoch, który tym samym zrównał się z wielkim mistrzem liczbą wygranych konkursów pucharowych. Obaj mają takich triumfów już po 39.

"Witam Kamila Stocha w 'Klubie 39'. Dla mnie było oczywiste, że osiągnięcie tej liczby zwycięstw w Pucharze Świata przez Kamila jest kwestią czasu. Cieszę się, że nastąpiło to tak szybko, a swoją pracą przy kadrze miałem w tym jakiś udział. I czekam na kolejne jego wygrane" - zachwycał się.

Kolejny konkurs na niemieckiej skoczni w niedzielę. Początek studia od 15:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.