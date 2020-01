Przeciętny Stoch, niezły Kubacki. Wszyscy Polacy awansowali

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w...

Dawid Kubacki był najlepsze z Polaków w piątkowych kwalifikacjach. Oto, co miał do powiedzenia.

Kamil Stoch skomentował swój nienajlepszy występ w piątkowych kwalifikacjach do Titisee-Neustadt 5. Polakowi w pewnym momencie puściły nerwy.

Nie była to najlepsza próba Kamila Stocha w kwalifikacjach, po których odpadał tylko... jeden zawodnik.

O dodatkowy czek i rekord. Skakanie w Titisee-Neustadt bardziej prestiżowe Niemieckie... czytaj dalej » Do Titisee-Neustadt pojechało sześciu Biało-Czerwonych. W porównaniu do ostatniego konkursu trener Michal Doleżal dokonał jednej zmiany w składzie. Słabo spisującego się Jakuba Wolnego zastąpił skaczący od początku sezonu w kadrze B Aleksander Zniszczoł, który ostatnio wyróżniał się w zawodach Pucharu Kontynentalnego. To druga po Pucharze Świata ligi skoków.

W piątek poprzeczka nie była zawieszona za wysoko. Do kwalifikacji (wyjątkowo do obu konkursów, tego w sobotę i niedzielę) stanęło 51 skoczków, pechowiec mógł być więc tylko jeden. Okazał się nim Koreańczyk Seou Choi, który przekreślił swoją szansę na awans po skoku na odległość zaledwie 100 metrów.

Szczęściarz Kot

Nawet najsłabszy w piątek z Polaków Maciej Kot, który w normalnych warunkach, z większą liczbą zawodników, miałby poważny problem z awansem do konkursu, przebrnął kwalifikacje. A skoczył słabo, tylko 115 m.

Do sobotnich i niedzielnych zawodów na dużym luzie dostali się Zniszczoł (125,5 m), Stefan Hula (123,5) i Piotr Żyła (128).

Tylko Kubacki w "10"

Dość przeciętnie wypadł Kamil Stoch (123). Nie był z siebie zadowolony, kręcił głową. Zajął 35. miejsce. To nie jest jego najlepszy sezon. Sam przyznaje, że w jego skokach czegoś brakuje.

Dużo dalej poleciał najlepszy ostatnio z Orłów Doleżala Dawid Kubacki, ale w piątek konkurencja o miejsca w czołówce była potężna. Odległość 133,5 m dała mu ósme miejsce. Dziewiąty był lider Pucharu Świata Niemiec Karl Geiger (131,5).

Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi (137,5).

W Titisee-Neustadt zawodnicy skaczą dla punktów do Pucharu Świata, ale również po dodatkową premię w wysokości 25 tysięcy euro. Bo skoki od piątku do niedzieli, w kwalifikacjach i obu konkursach, zaliczają się do klasyfikacji generalnej minicyklu. Zwycięzca wyjedzie z dodatkowym czekiem.