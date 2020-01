Wielki Dawid Kubacki. Wygrał w Titisee-Neustadt

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w...

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Neustadt

Nie była to najlepsza próba Kamila Stocha w kwalifikacjach, po których odpadał tylko... jeden zawodnik.

Skok Macieja Kota z kwalifikacji do Titisee-Neustadt 5

Dawid Kubacki był najlepsze z Polaków w piątkowych kwalifikacjach. Oto, co miał do powiedzenia.

Kamil Stoch skomentował swój nienajlepszy występ w piątkowych kwalifikacjach do Titisee-Neustadt 5. Polakowi w pewnym momencie puściły nerwy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt, w którym zajął 9. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po triumfie w sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajne skoki, fajne lądowania, super wsparcie ze strony polskich kibiców. Bardzo podobał mi się ten konkurs. Mam uśmiech przylepiony do twarzy - powiedział Dawid Kubacki po ceremonii wręczania nagród. Polak wygrał sobotni konkurs w Titisee-Neustadt. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kapitalny skok Dawida Kubackiego w 1. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt! Polak wylądował na 140,5. m, co dało mu pierwszą lokatę. Zobacz skok Kubackiego. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Przeciętny Stoch, niezły Kubacki. Wszyscy Polacy awansowali Polacy w... czytaj dalej » Z różnych powodów do niewielkiego miasta uzdrowiskowego w Badenii-Wirtembergii przyjechało ledwie 51 zawodników, stąd piątkowe kwalifikacje przybrały kuriozalną formę. Walczono o 50 miejsc, a jako jedyny przepadł w ostatniej chwili zaproszony Koreańczyk Seou Choi. Osiągnął ledwie 100 metrów.

Do sobotniego konkursu awansował komplet sześciu Polaków, jednak już pierwsza seria brutalnie zweryfikowała możliwości niektórych z nich. Szybko odpadł słabo spisujący się w tym sezonie Maciej Kot, który skoczył tylko 118 m. Po wylądowaniu uciekł za charakterystycznymi czerwonymi, dmuchanymi drzwiami, za którymi rozpoczyna się strefa zawodników. Wiedział, że ponownie się nie popisał. On w tym sezonie tylko raz dostał się do czołowej dwudziestki.

Zadaniu nie podołali również Aleksander Zniszczoł (126 m) i Stefan Hula (123,5).



Do finałowej serii dostała się tylko trójka - Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Nasi trzej muszkieterowie na półmetku byli w pierwszej dziesiątce.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Żyły z 1. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt

Żyła za swoje 136 m był siódmy. Stoch, który zawiódł w kwalifikacjach (był dopiero 35., dobrych kilka pozycji za Zniszczołem), w końcu się przełamał i po próbie na 137,5 m zajmował ósmą pozycję.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Stocha z 1. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt

Fantastyczny Kubacki prowadził...

Wszystkich przeskoczył Kubacki. Poleciał 140,5 m i został liderem. Nad długo okupującym pierwsze miejsce Niemcem Stephanem Leyhe miał trzy punkty przewagi. Skaczący po Polaku Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft, a nawet lider Pucharu Świata Karl Geiger wylądowali sporo bliżej.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki liderem po 1. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt



Można było zacierać ręce przed finałem. Klasyfikacja z polskiego punktu widzenia prezentowała się wyśmienicie. Kubacki pierwszy, za nim Leyhe, a kolejny był Kobayashi, z ponad czteropunktową stratą do Dawida. Szansa na trzecie konkursowe zwycięstwo w karierze była olbrzymia.

... i znokautował

Kobayashi skoczył 138,5 m. Daleko, ale nie na tyle, by zostać liderem. Tym był Stefan Kraft, piąty na półmetku. Za drugim razem Austriak przyłożył 140,5 m.

Leyhe nie obronił swojej pozycji. 134,5 m sprawiło, że wypadł z czołowej trójki. Skończył na piątym miejscu.

Został Kubacki. Skakał jako ostatni. Nie pozostawił złudzeń. 141 m to był nokaut.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki wygrał sobotni konkurs w Titisee-Neustadt

Wygrał z Kraftem różnicą 6,4 pkt. Austriak wyglądał na załamanego, jakby przed chwilą otrzymał potężny cios na korpus, a następnie na głowę. KO.

Dawid Kubacki z trzecim zwycięstwem w karierze.

Stoch skończył ósmy (135,5), Żyła - dziewiąty (134).

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt

Wyniki sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt miejsce zawodnik (kraj)

punkty (odległość)

1. Dawid Kubacki (Polska)

290,1 (140,5/141 m)

2. Stefan Kraft (Austria)

283,7 (135,5/140,5)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

282,8 (138,5/138,5)

4. Johann Andre Forfang (Norwegia)

280,4 (137,5/138)

5. Stephan Leyhe (Niemcy)

277,6 (139/134,5)

. Constantin Schmid (Niemcy)

277,6 (136/139,5)

7. Daniel Andre Tande (Norwegia)

275,4 (136/138,5)

8. Kamil Stoch (Polska)

275,1 (137,5/135,5)

9. Piotr Żyła (Polska)

273,6 (136/134)

10. Timi Zajc (Słowenia)

271,7 (136/134)

...





34. Aleksander Zniszczoł (Polska) 112,5 (126) 40. Stefan Hula (Polska) 105,9 (123,5)

46. Maciej Kot (Polska) 91,8 (118)