Kubacki w pogoni za liderem. Ostatni dzień walki Titisee-Neustadt

Dawid Kubacki był najlepsze z Polaków w piątkowych kwalifikacjach. Oto, co miał do powiedzenia.

Gra toczy się nie tylko o punkty do klasyfikacji generalnej PŚ. Wszystko za sprawą miniturnieju Titisee-Neustadt Five. Organizatorzy, chcąc uatrakcyjnić zawody, podobnie jak w Willingen, wprowadzili dodatkową klasyfikację, której zwycięzca otrzyma 25 tysięcy euro.

Do miniturnieju zostanie zaliczonych pięć ocenianych skoków, czyli jeden z kwalifikacji oraz cztery z sobotnio-niedzielnych konkursów Pucharu Świata.

Skoki narciarskie, Titisee-Neustadt 2020: gdzie oglądać?

Niedzielny konkurs skoków w Titisee-Neustadt będzie można śledzić na żywo w Eurosporcie 1 oraz w Eurosport Playerze. Relacja tekstowa w eurosport.pl. Pierwsza seria zaplanowana jest na godz. 15.15.

Program Eurosportu 1 na zawody w Titisee-Neustadt:

Niedziela, 19 stycznia

15.10 - konkurs indywidualny

17.00 - studio

W pogoni za Japończykiem

Po trzech - piątkowych kwalifikacjach i dwóch sobotnich seriach - liderem jest Japończyk Ryoyu Kobayashi, który zgromadził 426,9 pkt. Drugi jest Kubacki - 421,2 pkt, który traci do Japończyka 5,7 pkt. Na trzeciej pozycji plasuje się Niemiec Stephan Leyhe - 417,2 pkt (strata 9,7 pkt).



Drugi z Polaków Piotr Żyła jest dziesiąty mając 396,2 pkt (strata 30,7 pkt do lidera), a na 14. miejscu jest sklasyfikowany Kamil Stoch - 387,5 pkt (strata 39,4 pkt).



Dawid Kubacki na drugim miejscu w turnieju Titisee-Neustadt Five!





W ekipie Biało-Czerwonych w sobotę tylko Kubacki, Stoch i Żyła wywalczyli awans do drugiej serii, pozostali Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula i Maciej Kot nie weszli do finału. Może im uda się o to powalczyć w niedzielę.



Wyniki sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt miejsce zawodnik (kraj)

punkty (odległość)

1. Dawid Kubacki (Polska)

290,1 (140,5/141 m)

2. Stefan Kraft (Austria)

283,7 (135,5/140,5)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

282,8 (138,5/138,5)

4. Johann Andre Forfang (Norwegia)

280,4 (137,5/138)

5. Stephan Leyhe (Niemcy)

277,6 (139/134,5)

. Constantin Schmid (Niemcy)

277,6 (136/139,5)

7. Daniel Andre Tande (Norwegia)

275,4 (136/138,5)

8. Kamil Stoch (Polska)

275,1 (137,5/135,5)

9. Piotr Żyła (Polska)

273,6 (136/134)

10. Timi Zajc (Słowenia)

271,7 (136/134)

...





34. Aleksander Zniszczoł (Polska) 112,5 (126) 40. Stefan Hula (Polska) 105,9 (123,5)

46. Maciej Kot (Polska) 91,8 (118)