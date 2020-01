Wzruszony Kubacki. Mazurek Dąbrowskiego odegrany drugi raz w Niemczech

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w...

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Neustadt

Nie była to najlepsza próba Kamila Stocha w kwalifikacjach, po których odpadał tylko... jeden zawodnik.

Skok Macieja Kota z kwalifikacji do Titisee-Neustadt 5

Dawid Kubacki był najlepsze z Polaków w piątkowych kwalifikacjach. Oto, co miał do powiedzenia.

Kamil Stoch skomentował swój nienajlepszy występ w piątkowych kwalifikacjach do Titisee-Neustadt 5. Polakowi w pewnym momencie puściły nerwy.

Kapitalny skok Dawida Kubackiego w 1. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt! Polak wylądował na 140,5. m, co dało mu pierwszą lokatę. Zobacz skok Kubackiego. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt, w którym zajął 9. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po triumfie w sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajne skoki, fajne lądowania, super wsparcie ze strony polskich kibiców. Bardzo podobał mi się ten konkurs. Mam uśmiech przylepiony do twarzy - powiedział Dawid Kubacki po ceremonii wręczania nagród. Polak wygrał sobotni konkurs w Titisee-Neustadt. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nie była to najlepsza próba Kamila Stocha. Dopiero 16. miejsce Polaka po 1. serii.

Oto, co miał do powiedzenia trener polskiej kadry skoczków.

Kubacki powoli zaczyna się już przyzwyczajać, że organizatorzy zawodów odgrywają dla niego polski hymn. Za każdym razem jest jednak bardzo wzruszony. Razem z nim cieszą się kibice Biało-Czerwonych, którzy mogli śledzić piękne chwile na podium w Titisee-Neustadt.

Czwarty raz

Szaleństwo Kubackiego. Niedziela w Titisee-Neustadt też była jego On jest... czytaj dalej » Dawid po raz czwarty w karierze wygrał konkurs Pucharu Świata. Łącznie w zawodach tego cyklu na podium stawał 17-krotnie. To nie wszystko. On już po raz ósmy z rzędu wywalczył podium PŚ. Pod tym względem Adama Małysza i Kamila Stocha przebił już w sobotę.

Niedzielne zawody były niezwykle zacięte i emocjonujące. Dużo w nich zależało od zmiennego wiatru. Na ich zakończenie Kubacki triumfował przed Ryoyu Kobayashim i Słoweńcem Timim Zajcem.

Polak wyprzedził Japończyka o zaledwie 0,3 pkt. Kobayashiemu na pocieszenie pozostał triumf w cyklu Titisee-Neustadt Five, za który otrzymał 25 tysięcy euro.

Wyniki niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt miejsce zawodnik (kraj)

punkty (odległość)

1. Dawid Kubacki (Polska)

283,3 (143/133,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 283 (147/134)

3. Timi Zajc (Słowenia) 271,6 (137/134)

4. Stephan Leyhe (Niemcy) 269,2 (135,140,5)

5. Karl Geiger (Niemcy)

266,2 (137,5/134)

. Anze Lanisek (Słowenia)

264,3 (136,5/135)

7. Yukiya Sato (Japonia)

262,1 (143/129)

8. Piotr Żyła (Polska) 260,7 (141/129,5)

9. Constantin Schmid (Niemcy) 259,9 (134/136,5)

10. Marius Lindvik (Norwegia)

259,5 (136/134)

24. Kamil Stoch (Polska) 231,1 (128/116,5) 39. Stefan Hula (Polska) 99,3 (125) 41. Aleksander Zniszczoł (Polska) 93,3 (117,5)

49. Maciej Kot (Polska) 59,8 (102,5)