Trener Polaków o zmianach u skoczków. "To nie jest rewolucja"

Inauguracja Pucharu Świata w sezonie 2022/23 nastąpi już 5 i 6 listopada w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza. Biało-Czerwoni już nie mogą doczekać się startów. Na premierowe konkursy z niecierpliwością czeka też nowy trener, który po ostatnim sezonie zastąpił Czecha Michala Doleżala.

- Ekscytacja idzie w górę, ponieważ już czujesz zbliżające się zawody. Jesteśmy dobrze przygotowani i podchodzimy do sezonu z pełnym optymizmem - powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi Thurnbichler. Ogłoszono kadrę Polski na inaugurację Pucharu Świata. Trzynastu skoczków na starcie Polski Związek... czytaj dalej »

Nowa pozycja Żyły? "Zawsze lądował nieco odchylony"

Jak wiele elementów udało mu zmienić w porównaniu do poprzedniego sezonu? - Trudno powiedzieć, bo nie znam dokładnie metod poprzedniego trenera. Jednak jestem pewien, że w przypadku każdego elementu mogą pojawić się jakieś niewielkie zmiany. Ale jak już mówiłem, to, co zrobiliśmy, nie jest rewolucją. To po prostu bardziej wielowymiarowe podejście do skoków narciarskich - zaznaczył.

Jedną ze zmian, którą polscy kibice mają zobaczyć w skokach zawodników, jest nowy styl lądowania Piotra Żyły.

- To była jedna z rzeczy, nad którą pracowaliśmy z Piotrkiem, ponieważ zawsze lądował nieco odchylony do tyłu i z opuszczonymi rękoma. A w ostatniej części lotu można naprawdę popracować nad tym, aby trochę się unieść. W skokach narciarskich telemark jest bardzo ważny i oczywiście pracowaliśmy nad tym elementem - wyliczał Austriak.

Wiele pracy zostało też wykonane odnośnie odpowiedniej pozycji w powietrzu skoczków. Podobno zmiana ma być widoczna pod tym względem u Jakuba Wolnego. Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Gdzie oglądać transmisje? Wraca Puchar... czytaj dalej »

- Osoby bardziej doświadczone zobaczą, że obraca on teraz grzbietem dłoni w dół podczas lotu. I to była właśnie jedna ze zmian. To zmiana od strony aerodynamicznej - wyjawił Thurnbichler.

"To była inna filozofia, która nie trzymała się mojej"

Podkreślił, że z pracy każdego skoczka jest zadowolony. - Pracują naprawdę ciężko. Nie słyszałem, żeby ktoś narzekał. To dla mnie nowość. Czasami podążają bardziej za tym, co sami uważają za korzystne. Jako drużyna staramy się zawsze robić wszystko, a zawodnicy powinni wybierać tematy, które są im bardziej potrzebne - dodał.

Na koniec austriacki szkoleniowiec wytłumaczył, na czym polegały trzy części przygotowań do sezonu.

- W ostatnim roku zauważyłem wiele problemów z balansem i pozycją najazdową. To była inna filozofia na temat skoków narciarskich, która nie trzymała się mojej. Wiedziałem, że muszę wiele zmienić w pozycji najazdowej. Zatem to był pierwszy punkt. Jeśli chcesz pracować nad pozycją najazdową, to musisz też pracować nad mobilnością i stabilizacją ciała. Drugim było zrobienie tego w Sztokholmie - wszyscy wiedzą, że byliśmy w tunelu aerodynamicznym. Natomiast trzeci krok polega na dołożeniu siły i połączeniu wszystkich elementów - tłumaczył trener Biało-Czerwonych.

Oglądasz Wideo: Eurosport Thurnbichler o zmianach w treningach przed startem sezonu zimowego

W poniedziałek Polski Związek Narciarski (PZN) podał nazwiska skoczków, którzy wystąpią w pierwszych zawodach Pucharu Świata w sezonie 2022/23. W Wiśle zobaczymy trzynastu Biało-Czerwonych. Na liście są: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Kacper Juroszek, Klemens Murańka, Jan Habdas, Maciej Kot, Tomasz Pilch i Andrzej Stękała.

Inauguracyjne zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 4-6 listopada w Wiśle. W trakcie weekendu zostaną rozegrane dwa konkursy indywidualne, co ciekawe, oba na igielicie. Zmagania rozpoczną się od piątkowych kwalifikacji. Ich początek o 18.15, początek studia w Eurosporcie 1 od 17.30.