Wypaczony konkurs w Sapporo. Przerwana seria Kubackiego

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Japończyka z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po pierwszej serii piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po 1. serii piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie w Sapporo.

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki po piątkowym konkursie w Sapporo.

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed dekoracją zwycięzców po piątkowym konkursie w Sapporo.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po piątkowym konkursie w Sapporo.

Zobacz, co powiedzieli Kamil Stoch i Dawid Kubacki, w odpowiedzi na wypowiedź Igi Świątek podczas Australian Open.

Zobacz skok Noriakiego Kasaiego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Mariusa Lindvika z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do sobotniego konkursu w Sapporo.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed sobotnim konkursem w Sapporo.

Fatalna próba Słoweńca, 50. miejsce i brak awansu do 2. serii.

Zobacz co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Sapporo.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie w Sapporo.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie w Sapporo.

Zniszczoł spadł z wysokiego konia Aleksander... czytaj dalej » Kwalifikacje do drugiego konkursu na skoczni Okurayama były popisem Kubackiego, który poleciał aż 144,5 m, zdecydowanie najdalej w stawce. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wygrał, a do zawodów awansowało jeszcze trzech Polaków. Piotr Żyła był 10. po lądowaniu na 133 m, Kamil Stoch 14. - 129,5 m, a Aleksander Zniszczoł 17. - 129,5 m.

Przepadł tylko Paweł Wąsek, który osiągnął 102 m i został sklasyfikowany na 59. pozycji.

TAK RELACJNOWALIŚMY SOBOTNI KONKURS PŚ W SAPPORO W EUROSPORT.PL

Sensacyjny Zniszczoł

W konkursie błysnął Zniszczoł, który doskonale wykorzystał wiejący pod narty wiatr (później okazało się, że były to najlepsze warunki w stawce). Polak poleciał aż 141 m i długo prowadził. Był niespodziewanym bohaterem, zwłaszcza że dzień wcześniej nie potrafił awansować do drugiej serii (38. miejsce, 114 m).

Ze Zniszczołem zrównał się notą Peter Prevc (136 m, 137,3 pkt). Warunki pogodowe zmieniały się, niektórzy zawodnicy dłużej czekali na zielone światło, ale na Polaka i Słoweńca nie było mocnych.

Zadowolony ze swojego skoku był Stoch, który osiągnął 131,5 m. Na półmetku zajmował siódme miejsce, a Żyła dopiero 20. (130 m).

W końcu odpalił Kraft, który pofrunął 139 m. Austriak objął zdecydowane prowadzenie, którego nie oddał do końca pierwszej serii.

O olbrzymim pechu mógł mówić Anże Lanisek, który trafił na wiatr w plecy. 103,5 m i 50. pozycja Słoweńca. Skaczący po nim Halvor Egner Granerud zdołał jednak uzyskać 129,5 m i był wiceliderem.

Na koniec Kubacki poleciał 131,5 m i zajmował piątą lokatę. Polakowi zmierzono minimalny wiatr pod narty. Do lidera Krafta tracił aż 12,7 pkt, ale mógł realnie myśleć o ataku na podium. Sensacyjnie na trzeciej pozycji plasował się Zniszczoł (ex aequo z Peterem Prevcem, 11,5 pkt straty do Austriaka).

Źródło: eurosport.pl Wyniki pierwszej serii sobotniego konkursu w Sapporo

Kobayashi doleciał do podium

W serii finałowej Żyła poprawił się, skacząc 134 m. Ostatecznie awansował na dziewiątą lokatę.

Spadł za to Stoch, który poleciał 121 m. Wiało wtedy z tyłu skoczni, co kosztowało go ósme miejsce w konkursie.

Wiatr w plecy miał też Kubacki, który musiał zejść z belki. Za drugim razem dostał zielone światło i pofrunął 128 m, ale nie wyprzedził prowadzącego Ryoyu Kobayashiego (rewelacyjne 137,5 m Japończyka, który po pierwszej serii był 11.).

Z warunkami kompletnie nie poradził sobie Zniszczoł. Tylko 109 m i spadek na 25. lokatę.

Swojej pozycji nie utrzymał też Peter Prevc (119,5 m, 13. miejsce). Dał radę za to Granerud, który skoczył 132 m i był liderem. Kropkę nad i postawił Kraft. Przypieczętował zwycięstwo, osiągając 135,5 m. Drugie miejsce zajął Granerud, a trzecie Kobayashi.

Kubacki: nie trafiłem zbyt dobrze

Czwarty był Kubacki. Tym razem nie znalazł się po raz 11. z rzędu na podium. - Mieliśmy bardzo mieszane warunki. Nie trafiłem zbyt dobrze, ale moim zdaniem skoki były na bardzo wysokim poziomie i z tego się cieszę - skomentował na antenie Eurosportu lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W niedzielę o godzinie 2 w nocy polskiego czasu odbędzie się trzeci z zaplanowanych konkursów w Sapporo. Transmisje w TVN, Eurosporcie 2 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skoki narciarskie Sapporo 2023. Terminarz zawodów - daty i godziny:

niedziela (22 stycznia):

kwalifikacje - godz. 0.30 (polskiego czasu)

konkurs indywidualny - godz. 2.00

Wyniki sobotniego konkursu w Sapporo miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Stefan Kraft (Austria) 139/135,5 (283,5) 2. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 129,5/132 (277,9) 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 129/137,5 (276,1) 4. Dawid Kubacki (Polska)

131,5/128 (264,8) 5. Daniel Tschofenig (Austria) 135/128,5 (257,9) 6. Manuel Fettner (Austria) 127/133,5 (255,2) 7. Andreas Wellinger (Niemcy) 130/130 (251,2) 8. Kamil Stoch (Polska) 131,5/121 (250,6) 9. Piotr Żyła (Polska) 130/134 (249,8) 10. Zak Mogel (Słowenia)

133/137,5 (248,9) ...



25. Aleksander Zniszczoł (Polska) 141/109 (224)