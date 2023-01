Kubacki dał sobie wyrwać zwycięstwo. Zaskakujący triumfator

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Pierwszy z trzech konkursów w Sapporo poprzedziły kwalifikacje. Przez sito eliminacyjne przebrnął komplet pięciu Polaków. Wygrał je zdecydowanie Halvor Egner Granerud, który wyprzedził Kubackiego CZYTAJ WIĘCEJ>>>>

Dawid Kubacki prowadził na półmetku

Po pierwszej serii role się odwróciły. To Kubacki nie miał sobie równych. Huknął 137 m i był liderem. O 3,9 pkt wyprzedzał drugiego Ryoyu Kobayashiego (135 m) i o 4,6 trzeciego Graneruda (130,5 m). Norweg obniżył sobie belkę startową (z 12. na 10.), ale niewiele mu to dało.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 1. serii piątkowego konkursu w Sapporo

Z bardzo dobrej strony pokazał się Kamil Stoch, który zajmował czwarte miejsce po skoku na odległość 133 m. Ósmy był Piotr Żyła (131,5 m).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 1. serii piątkowego konkursu w Sapporo

Przepadli 33. Paweł Wąsek (118 m) i 38. Aleksander Zniszczoł (114 m).

- Skok konkursowy był najlepszy tego dnia, ale i tak nie był dobry. Od dłuższego czasu nie są to dobre skoki. Zagubiłem się w skakaniu i nie mogę znaleźć czucia. To jest już teraz problem wszystkiego. Każda faza kuleje. Trudno to wytłumaczyć, sam nie do końca wiem, co się dzieje - powiedział samokrytycznie Wąsek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Wąsek po 1. serii piątkowego konkursu w Sapporo

Słaby skok Żyły

W serii finałowej polscy kibice musieli długo czekać na pojawienie się na belce Biało-Czerwonych. Jako 23. zaprezentował się Żyła. Niestety, to był zdecydowanie gorszy skok niż w pierwszej kolejce. 124,5 metra dawało mu w tamtym momencie siódme miejsce i praktycznie żadnych szans na utrzymanie pozycji w czołowej dziesiątce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii piątkowego konkursu w Sapporo

Kolejni zawodnicy mieli podobne problemy i można było obawiać się, czy w trudniejszych warunkach wietrznych poradzi sobie Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski pokazał klasę. 123,5 m sprawiło, że nie tylko prześcignął prowadzącego wtedy Stefana Krafta, ale zapewnił sobie najlepsze miejsce w sezonie - czwarte.

Skaczący po nim w porównywalnych warunkach Granerud uzyskał 126 m i był liderem. Wtedy zaczęło wiać jeszcze mocniej i jury zdecydowało się przerwać konkurs.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Stocha z 2. serii piątkowego konkursu w Sapporo

Pauza nie zaszkodziła Japończykowi

Kilkuminutowe oczekiwanie nie zaszkodziło Kobayashiemu. Japończyk doleciał do 130. metra i zapewnił sobie pierwsze podium w sezonie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kobayashiego z 2. serii piątkowego konkursu w Sapporo

Skaczący jako ostatni Kubacki nie poradził sobie tak dobrze jak w pierwszej serii. 125,5 m dało mu ostatecznie drugą pozycję. Dla Polaka to było dziesiąte miejsce na podium z rzędu. Na trzeciej lokacie zmagania zakończył Granerud.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Żyły z 2. serii piątkowego konkursu w Sapporo

Kobayashi po tym zwycięstwie przesunął się w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z 21. na 14. miejsce. Liderem jest cały czas Kubacki.

W Sapporo jeszcze dwa konkursy indywidualne.

Skoki narciarskie Sapporo 2023. Terminarz zawodów - daty i godziny:

Sobota (21 stycznia):

Kwalifikacje - godz. 6.30 (polskiego czasu)

Konkurs indywidualny - 8.00

Niedziela (22 stycznia):

Kwalifikacje - 0.30

Konkurs indywidualny - 2.00