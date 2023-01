Wizyta w łaźni po długim locie. Przygotowania do konkursów w Sapporo idą pełną parą

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o dyskwalifikacji Pawła Wąska w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu w Engelbergu. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.



Granerud liderem listy płac skoczków. Ile zarobili Polacy? Niedzielny... czytaj dalej » Biało-Czerwoni w składzie Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł wylecieli do Japonii we wtorek. W kadrze zabrakło tym razem Jana Habdasa, który niedawno w Zakopanem zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata. 19-latek będzie przygotowywał się do nadchodzących mistrzostw świata juniorów w kanadyjskim Whistler.

Od piątku do niedzieli na skoczni Okurayama zaplanowano trzy konkursy indywidualne.

Thomas Thurnbichler o podróży do Sapporo

- To była długa, ale relaksująca podróż. Lecieliśmy chyba 30 godzin. Zawodnicy byli w klasie biznes, ja pierwszy raz wybrałem klasę premium economy. Było bardzo wygodnie - powiedział Thurnbichler w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

- Żeby rozruszać mięsnie zawodników po tylu godzinach w samolocie, udaliśmy się do japońskiej łaźni onsen. Posiedzieliśmy też trochę dłużej, aby lepiej spać w nocy. Następnego dnia rano zrobiliśmy trening aktywacyjny i wszyscy czują się bardzo dobrze - dodał.

Thurnbichler zaznaczył, że Polacy są gotowi na wymagający weekend w Sapporo. - Wiem, że niektóre zespoły miały trening na skoczni, ale my z tego zrezygnowaliśmy. Chcemy być w najwyższej formie aż do niedzieli. Kiedy jesteś w dobrej formie, nie potrzebujesz zbyt wielu skoków treningowych. Przystosujemy się do skoczni podczas oficjalnych treningów. To nam wystarczy - wyjaśnił.

Thomas Thurnbichler o skoczni w Sapporo

- Na skoczni Okurayama mamy mniejsze prędkości, bo położona jest niżej, a powietrze jest gęstsze. To chyba jedyna specjalna rzecz w tej skoczni. To dobry, przyjemny obiekt do skakania. Zawodnicy lubią tę skocznię. Z przejściem z tej z Zakopanego do tej tutaj nie powinno być problemów, chociaż Żyle te prędkości mogą przysporzyć kłopotów. Znów może wybijać się za szybko, ale na pewno przystosuje się - zapewnił austriacki szkoleniowiec.

Pomiary nie kłamią. Polskie gwiazdy skakały w najgorszych warunkach Niedzielny... czytaj dalej » Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 1010 punktów jest Kubacki. Nad drugim Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem, który wygrał niedawny Turniej Czterech Skoczni, ma 114 punktów przewagi. Natomiast trzeci Słoweniec Anze Lanisek zdobył 872 pkt.



W ostatnich zawodach PŚ w Zakopanem triumfował Granerud, który wyprzedził Kubackiego zaledwie o 1,1 pkt. - Może to będzie dla niego dodatkowy zastrzyk motywacji w Japonii - stwierdził Thurnbichler. - Myślę, że Dawid cały czas jest zmotywowany, wciąż utrzymuje świetną formę. On chce walczyć o podia i wygrane - podsumował trener polskiej reprezentacji.



Kubacki w ostatnich dziewięciu konkursach indywidualnych zajmował miejsce na podium. W obecnym cyklu odniósł pięć zwycięstw: dwa razy w Wiśle oraz w Titisee-Neustadt, Engelbergu i Innsbrucku.



W Pucharze Narodów 2022/23 prowadzi Austria (2781) przed Polską (2405) i Norwegią (2171).

Skoki narciarskie Sapporo 2023. Terminarz zawodów - daty i godziny:

piątek, 20 stycznia:

4.30 - oficjalny trening (polskiego czasu)

6.30 - kwalifikacje (Eurosport Extra)

8.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego (Eurosport Extra w Playerze, TVN. Transmisja wEurosporcie 2 po meczu Igi Świątek)



sobota, 21 stycznia:

6.30 - kwalifikacje

8.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



niedziela, 22 stycznia:

0.30 - kwalifikacje

2.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Relacja i wyniki na żywo w eurosport.pl.