Skoki narciarskie Sapporo 2023. Relacja na żywo z sobotnich kwalifikacji i konkursu

Co za skok Mariusa Lindvika! 142,5 m! Norweg obejmuje prowadzenie.

Giovanni Bresadola skoczył 120,5 m. Wystarczyło do awansu.

Bardzo dobry skok Aleksandra Zniszczoła. 129,5 m pozwoliło zająć pozycję lidera. Pewny awans do konkursu!

Mihnea Spulber skoczył krótko - 101,5 m. To oznacza, że pierwszym zawodnikiem z awansem jest Yumu Harada.

W rywalizacji weźmie udział też 50-letni Noriaki Kasai, który w Pucharze Świata zadebiutował w 1988 roku. W piątek Kasai był bliski zakwalifikowania się do konkursu - zajął 51. miejsce w kwalifikacjach.

- W pierwszej serii oddałem bardzo dobry skok. Co do tego nie ma wątpliwości. W serii finałowej popełniłem błąd. To moja wina - przyznał w Eurosporcie Kubacki.