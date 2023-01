Okurayama potrafi płatać figle. Dla Polaków jest wyjątkowa

Video: PAP/EPA

Kot triumfuje w Sapporo

11.02 | Cóż to był za początek azjatyckiej części Pucharu Świata w skokach narciarskich! W japońskim Sapporo wygrał Maciej Kot ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prevcem. Problemy z lądowaniem miał za to lider klasyfikacji generalnej Kamil Stoch, który ostatecznie uplasował się na 18. miejscu.

»