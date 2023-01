Skoki narciarskie Sapporo 2023. Kiedy i o której godzinie sobotnie kwalifikacje i konkurs

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie, TVN i Eurosporcie Extra w Playerze

Rywalizacja wróciła do Azji po trzech latach. Piątkowy konkurs był bardzo udany dla Polaków. Wygrał go co prawda Japończyk Ryoyu Kobayashi, ale drugie miejsce zajął Dawid Kubacki. Lider naszej kadry prowadził po pierwszej części zawodów, kiedy skoczył aż 137 metrów. Jego drugi skok był jednak nieco słabszy - 125,5 m i to zadecydowało o drugiej lokacie.

Kubacki i Stoch liderami

Kubacki i Stoch liderami

Kubacki nie szukał wymówek. "To moja wina" - Nawet jeśli Kubacki popełnia błędy, to wciąż stoi na podium - powiedział trener Biało-Czerwonych Thomas Thurnbichler przed kamerami Eurosportu.

Jednocześnie szkoleniowiec zaznaczył, że "to tylko pokazuje w jak doskonałej jest formie". Tym samym można się spodziewać, że również w sobotnich zawodach najlepszy zawodnik klasyfikacji generalnej będzie walczył o czołowe lokaty.

Ale groźny będzie nie tylko Kubacki. Stoch zakończył piątkową rywalizację na czwartej pozycji i na pewno ma chęć na więcej. Stać go na to.

- Jestem bardzo zadowolony. Kamil poprawia się z każdym skokiem. Jego pierwsza próba była bardzo udana. Druga już mniej, ale też była efektywna. To pokazuje, że Kamil wraca do gry - zauważył Thurnbichler.

Oprócz Kubackiego i Stocha w sobotę na skoczni pojawią się również Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

Sapporo 2023. O której godzinie sobotnie kwalifikacje i konkurs skoków? Gdzie oglądać?

Świątek "nie ogarnia" skoków narciarskich. Stoch i Kubacki podpowiadają tenisistce Każdy z Biało-Czerwonych będzie miał szybką szansę na poprawę wyniku.

Najpierw w sobotę odbędą się kwalifikacje, które wystartują już o godzinie 6:30 czasu polskiego (transmisja w Eurosporcie Extra w Playerze).

Konkurs rozpocznie się o godz. 8:00 (transmisja w Eurosporcie Extra, TVN i Eurosporcie 2). Relacja tekstowa w eurosport.pl.

Skoki narciarskie Sapporo 2023. Terminarz zawodów - daty i godziny:

Sobota (21 stycznia):

Kwalifikacje - 6.30 (Eurosport Extra w Playerze)

Konkurs indywidualny - 8.00 (Eurosport Extra, TVN, Eurosport 2)

Niedziela (22 stycznia):

Kwalifikacje - 0.30

Konkurs indywidualny - 2.00