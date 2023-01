Kubacki nie szukał wymówek. "To moja wina"

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Piotra Żyły z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz skok Japończyka z kwalifikacji do piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela po pierwszej serii piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po 1. serii piątkowego konkursu w Sapporo.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie w Sapporo.

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed dekoracją zwycięzców po piątkowym konkursie w Sapporo.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po piątkowym konkursie w Sapporo.

Zobacz, co powiedzieli Kamil Stoch i Dawid Kubacki, w odpowiedzi na wypowiedź Igi Świątek podczas Australian Open.

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki po piątkowym konkursie w Sapporo.

Kubacki dał sobie wyrwać zwycięstwo. Zaskakujący triumfator Dawid Kubacki... czytaj dalej » W pierwszej serii Kubacki nie miał sobie równych. Huknął 137 m i był liderem. O 3,9 pkt. wyprzedzał drugiego Ryoyu Kobayashiego (135 m) i o 4,6 pkt. trzeciego Halvora Egnera Graneruda (130,5 m).

W finale skoczkowie zmagali się z trudnymi warunkami, stąd krótsze odległości. Najlepiej poradził sobie Kobayashi, który skoczył 130 m. Za chwilę mógł cieszyć się ze zwycięstwa, bo Kubacki osiągnął 125,5 m. Był drugi, a trzecią lokatę utrzymał Granerud (126 m).

Dawid Kubacki o piątkowym konkursie w Sapporo

- Będziemy szli linią obrony, że chciałem dać wygrać Japończykowi – zażartował w rozmowie z Eurosportem Kubacki.

Po chwili dodał: - Myślę, że popełniłem błąd. Trochę za późno wyszedłem z progu, nie było rotacji. Warunki też nie należały do najłatwiejszych, ale wszyscy mieli podobne trudności.

- Na pewno w pierwszej serii oddałem bardzo dobry skok. W drugiej, jak mówiłem, był jednak błąd. To moja wina - zaznaczył lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

- Ale wydaje mi się, że to był fajny dzień na skoczni. Co prawda długi, męczący, ale musieliśmy się do tego przygotować - podsumował.

Tuż za podium uplasował się Kamil Stoch, który uzyskał 133 i 132,5 m. Natomiast Piotr Żyła po skokach na 131,5 i 124,5 m był 14.

W sobotę na skoczni Okurayama drugi konkurs indywidualny.

Skoki narciarskie Sapporo 2023. Terminarz zawodów - daty i godziny:

Sobota (21 stycznia):

Kwalifikacje - godz. 6.30 (polskiego czasu)

Konkurs indywidualny - 8.00

Niedziela (22 stycznia):

Kwalifikacje - 0.30

Konkurs indywidualny - 2.00

Wyniki piątkowego konkursu w Sapporo miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 135/130 (271,5) 2. Dawid Kubacki (Polska) 137/125,5 (264,3) 3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 130,5/126 (262,6) 4. Kamil Stoch (Polska)

133/123,5 (253) 5. Stefan Kraft (Austria) 130/132 (252,6) 6. Anże Lanisek (Słowenia) 130,5/127 (247,9) 7. Timi Zajc (Słowenia) 128,5/132 (245,9) 8. Andreas Wellinger (Niemcy) 133,5/122 (245,3) 9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 127/130 (244,4) 10. Gregor Deschwanden (Szwajcaria)

124,5/132,5 (244,1) ...



14. Piotr Żyła (Polska) 131,5/124,5 (239,3) 33. Paweł Wąsek (Polska) 118 (105,9) 38. Aleksander Zniszczoł (Polska) 114 (102,6)