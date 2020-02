Rozbawiony Kubacki: to jest Japonia, tutaj niczego nie wolno się spodziewać

Kubacki w nieprawdopodobnych okolicznościach uratował podium w Sapporo Szalone zawody... czytaj dalej »

Sobotni konkurs wygrał Japończyk Yukiya Sato, drugi był Austriak Stefan Kraft.

Kubacki na półmetku był trzeci, ale po swoim skoku w drugiej serii - drugi. Do końca były jeszcze skoki Krafta i Kobayashiego. Austriak przeskoczył Kubackiego, spychając Polaka na najniższy stopień podium.

Seria Kubackiego z kolejnymi konkursami z rzędu wisiała na włosku, tym bardziej że Kobayashi miał nad nim blisko 10 pkt przewagi. W drugiej serii Japończyk skoczył jednak fatalnie. Ostatecznie znalazł się w połowie stawki, co w cudowny sposób ocaliło serię Kubackiego.

- To jest Japonia, tutaj niczego się nie wolno spodziewać. Tak tutaj bywa - komentował Kubacki w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem. - Dzisiaj mieliśmy tych wiaterków troszeczkę więcej niż wczoraj, więc tak naprawdę było pewne, że mogą być różne niespodzianki. Ja starałem się zostać na swoim rytmie i koncentrowałem się na sobie. No i są dwie opcje: albo się pofarci, albo nie - wspominał.

"Nie trafiłem źle"

W pierwszej serii reprezentant Polski skoczył 136 metrów. W drugiej trafił na gorsze warunki i wylądował na 126. metrze. Chwilę wcześniej przy fatalnym wietrze skakał czwarty po pierwszej serii Karl Gaiger. Podmuchy były na tyle mocne, że Niemiec aż dwa razy musiał opuszczać belkę startową. Koniec końców skoczył fatalnie - 116,5 m. Kubacki jednak stanął na wysokości zadania.

- Nie trafiłem na jakieś superidealne warunki, ale na pewno też nie trafiłem źle. Jestem tego świadom. Konkursy w Japonii są takie, że przynajmniej dwa razy trzeba przyzwoicie trafić, bo inaczej nie ma szans, co zresztą widzieliśmy - podkreślił lider polskiej kadry.

Żyła przewidział podium

Największym pechowcem konkursu został Kobayashi. Japończyk w pierwszej serii zdeklasował rywali (141,5 m), po czym - w drugiej - uzyskał ledwie 110 metrów i spadł na odległe miejsce.

- Tak tutaj bywa. Nieraz widzieliśmy takie skoki. Wiem, że jest to bardzo przykra sytuacja i też nieraz w takiej byłem. Starałem się skupić na swoim skoku. Widząc w trakcie lotu, jak daleko jest ta zielona kreska, to stwierdziłem, że coś jest nie tak. Potem zobaczyłem, że przy moim nazwisku wyskoczyła dwójka [drugie miejsce], więc jest okej. Byłbym zadowolony z czwartego miejsca, zresztą jeszcze tutaj takiego nie miałem. Skoki były przyzwoite, miałem też jako takie warunki. Przed ostatnim skokiem nie spodziewałem się, że będę na podium, myślałem, że nie ma szans. Wtedy Piotrek Żyła powiedział, żebym poczekał, bo jeszcze jeden jest na górze. Ostatnio coś dużo prorokuje - śmiał się Kubacki.

- Lądując tak daleko od tej zielonej kreski, to człowiek tak naprawdę nie wie, czego się może spodziewać. Walczy się o to, żeby być jak najlepszym, a jak się nie dolatuje do tej zielonej kreski i jeszcze sporo brakuje, to jest niedosyt - dodał.

Najpierw Prevc, później Ahonen

Tym samym 29-letni skoczek już dziesiąty raz z rzędu stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Dłuższymi seriami mogą pochwalić się tylko Fin Janne Ahonen (13 razy z rzędu) i Słoweniec Peter Prevc (12).

- Jestem z tego bardzo zadowolony. To jest coś, na co pracowałem od dłuższego czasu, i cieszę się, że to idzie w tym kierunku - cieszył się Kubacki.

O godzinie 2 w nocy z soboty na niedzielę drugi konkurs w Sapporo. Relacja na żywo w Eurosport.pl, transmisja w Eurosport Playerze.