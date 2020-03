Koniec sezonu na zapleczu elity skoczków. Koronawirus zagrażał zbyt mocno

Skakanie na Wielkiej Krokwi odwołane​ Organizatorzy... czytaj dalej » W najbliższy weekend zmagania w PK miały się odbyć na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Już kilka dni temu z powodu zagrożenia koronawirusem je jednak odwołano.

Nie poskaczą na Śnieżynce

Teraz na taki sam ruch zdecydowali się organizatorzy kończących sezon konkursów w Czajkowskim w Rosji. Rywalizacja na obiekcie Śnieżynka (HS 140) miała się odbyć w dniach 21-22 marca. FIS poinformował, że anulowane zawody nie zostaną rozegrane w innym terminie. To oznacza, że 11 marca zakończył się sezon 2019/2020.

Zwycięzcą cyklu został Clemens Leitner z Austrii, który zdobył 1085 punktów. Drugi był jego rodak Clemens Aigner (931 pkt.). Na najniższym miejscu podium znalazł się Japończyk Taku Takeuchi (563 pkt.).

The men's COC competitions in Chaikovsky (21. - 22.03.2020) are canceled due to Covid-19 and cannot be replaced.#skijumping#FISskijumping — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 11, 2020

Wąsek zapracował dla kolegów

Najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Paweł Wąsek. 20-latek, który ostatnio skakał w pierwszej reprezentacji wywalczył 363 punkty, co dało mu 12. lokatę.

To miejsce oznacza, że Polska będzie mogła wystawić dodatkowego zawodnika na pierwszą część Letniego Grand Prix. Dodatkowo w rozpoczynających nowy sezon Pucharu Świata konkursach w Wiśle selekcjoner kadry będzie mógł zgłosić do kwalifikacji aż 13 skoczków.

Cały sezon PŚ w skokach narciarskich w Eurosporcie i Eurosport Playerze.