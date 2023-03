Trener zareaguje w sprawie Stocha. "Uderzenie młotem w tył głowy"

Kamil Stoch walczy o powrót do mistrzowskiej formy

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed piątkowym prologiem prestiżowego cyklu Raw Air w Oslo.

Zobacz materiał o tym, jak powstają buty do skoków narciarskich marki Nagaba.

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki po piątkowym prologu Raw Air w Oslo.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po piątkowym prologu Raw Air w Oslo.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po piątkowym prologu turnieju Raw Air.

Zobacz co powiedział Jakub Wolny po piątkowym prologu Raw Air w Oslo.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie w Oslo w ramach Raw Air.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Oslo w ramach Raw Air.

Zobacz, co powiedział Anze Lanisek po sobotnim konkursie w Oslo w ramach Raw Air.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po sobotnim konkursie w Oslo w ramach Raw Air.

Zobacz skok Jakuba Wolnego z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Pawła Wąska z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Kamila Stocha z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Piotra Żyły z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Dawida Kubackiego z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz skok Halvora Egnera Graneruda z prologu do niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym prologu do konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed 1. serią niedzielnego konkursu w Oslo.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po niedzielnym konkursie w Oslo.

Zobacz, co powiedział Stefan Kraft po niedzielnym konkursie w Oslo.

Jest podium. Efektowny atak Kubackiego w Oslo Austriak Stefan... czytaj dalej » W dniu swoich 33. urodzin Kubacki ponownie był najlepszy z Biało-Czerwonych. Niedzielny konkurs w stolicy Norwegii ukończył na trzecim miejscu, ustępując jedynie Austriakowi Stefanowi Kraftowi i Słoweńcowi Anze Laniskowi.

- Już pierwszy skok Dawida był dobry. Powiedziałem mu, że to, co robi jest dobre. By po prostu zrobił swoje w finale. Zadziałało. O klasyfikacji generalnej nie myślimy. Koncentrujemy się jedynie na dobrych skokach - powiedział przed kamerami Eurosportu Thurnbichler.

Problemy z wiatrem w Oslo

Na 17. miejscu został sklasyfikowany Wąsek, na 19. Stoch, na 24. Piotr Żyła, a jako jedyny do drugiej serii nie awansował 41. Jakub Wolny.

- To był dobry dzień. W Oslo nie jest łatwo, w tej niecce, odgrodzonej z boku ścianami. Wiatr strasznie tu kręci, potrzeba szczęścia. Kamil w drugim skoku go nie miał. Był bez szans - przyznał trener reprezentacji Polski.

- W przypadku czołowej dziesiątki zabrakło też Borkowi (Sedlakowi; odpowiadającemu za zapalanie skoczkom zielonego światła - red.) odpowiedniego wyczucia. Musimy z nim o tym porozmawiać. Kamil walczy, a za każdym razem otrzymuje uderzenie młotem w tył głowy. Nie jest to miłe uczucie. W Lillehammer i Vikersund rekompensaty za wiatr będą lepiej odzwierciedlały faktyczny stan pogody. W Oslo był z tym problem - ocenił.

- Cieszę się z tego, że wciąż stać nas na dobre wyniki. Zadowolony jestem z postawy Pawła Wąska. W sobotę pytał mnie, co powinien robić lepiej, a ja wiedziałem, że zacznie dobrze skakać. Brakowało mu pewności siebie. Próby na normalnej skoczni pokazywały, że z jego skokami jest dobrze. Dzisiejszym występem znacznie wzmocni się psychicznie - zauważył Austriak.

Klasyfikacja cyklu Raw Air 2023 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Stefan Kraft (Austria) 768 2. Anze Lanisek (Słowenia)

753,4 3. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

750,9 4.

Dawid Kubacki (Polska)

745,5 5.

Timi Zajc (Słowenia)

737 6. Karl Geiger (Niemcy) 724 7.

Andreas Wellinger (Niemcy)

722,6 8.

Ryoyu Kobayashi (Japonia) 720,4 9. Johann Andre Forfang (Norwegia)

716,7 10. Kamil Stoch (Polska)

715,5 ... ... ... 23. Piotr Żyła (Polska) 617,3 29. Paweł Wąsek (Polska) 514,5 42. Jakub Wolny (Polska) 371,1 48. Aleksander Zniszczoł (Polska) 272,7 Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach 2022/2023 Miejsce Zawodnik Punkty 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 1738 2. Dawid Kubacki (Polska)

1448 3. Anże Lanisek (Słowenia)

1276 4. Stefan Kraft (Austria) 1258 5. Piotr Żyła (Polska)

831 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 820 7. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

762 8. Manuel Fettner (Austria)

623 9. Karl Geiger (Niemcy)

593 10. Timi Zajc (Słowenia) 580 ...

14. Kamil Stoch (Polska)

455 34. Paweł Wąsek (Polska) 145 35. Aleksander Zniszczoł (Polska)

89 45. Tomasz Pilch (Polska) 30 48. Jan Habdas (Polska)

24 53. Kacper Juroszek (Polska) 18 74. Stefan Hula (Polska) 4 . Maciej Kot (Polska) 4

Raw Air 2023. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje oraz konkursy?

Lillehammer (HS140):

poniedziałek, 13.03.2023

18.30 - Oficjalny trening

20.30 - Prolog (kwalifikacje)

wtorek, 14.03.2023

15.10 - Seria próbna

16.10 - Pierwsza seria konkursowa

środa, 15.03.2023

18.15 - Seria próbna

19.15 - Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.