Zastępca dyrektora Pucharu Świata odpowiedział Stochowi. "Nie stanowi dla mnie wyjątku"

W niedzielę na Holmenkollen Stoch uplasował się na odległej, 19. pozycji. Po pierwszej serii zajmował 10. miejsce (124,5 m), ale spadł w klasyfikacji po skoku w finale na odległość 119,5 m. Mistrz z Zębu miał olbrzymiego pecha. Trafił akurat, jak pokazały wskazania wiatromierzy, na najgorsze warunki w tej części zawodów.

Po lądowaniu Stoch machnął ręką, wymownie kręcił głową.

Stoch: to jest nie fair

- Dzień zaczął się bardzo dobrze. Aż do ostatniego skoku, który może nie był idealny, ale w moim odczuciu był lepszy od tego pierwszego. Natomiast to, co się zdarzyło w powietrzu, to jest nie fair. Uważam, że tak nie powinno się robić. Znaczy nie wiem, na ile… Dobra, nic, nieważne - skomentował przed kamerą Eurosportu. Widać było, że gryzł się w język.

Pretensje do Sedlaka, zastępcy dyrektora PŚ, który zapala skoczkom narciarskim zielone światło, miał trener polskiej reprezentacji Thomas Thurnbichler.

- W przypadku czołowej dziesiątki zabrakło też Borkowi odpowiedniego wyczucia. Musimy z nim o tym porozmawiać. Kamil walczy, a za każdym razem otrzymuje uderzenie młotem w tył głowy. Nie jest to miłe uczucie. W Lillehammer i Vikersund rekompensaty za wiatr będą lepiej odzwierciedlały faktyczny stan pogody. W Oslo był z tym problem - ocenił Austriak.

Sedlak rozmawiał ze Stochem

Sedlak również zabrał głos w tej sprawie. W rozmowie z serwisem skijumping.pl przyznał, że odbył "krótką rozmowę, może pięciominutową" ze Stochem.

- To oczywiste, że w Kamilu są negatywne emocje, natomiast próbowałem przedstawić mój punkt widzenia (...) W finale zatrzymał go jednak wiatr, ale działamy zgodnie z wytycznymi, a warunki pogodowe to część tej gry - oświadczył Czech.

Odniósł się także do głosów obserwatorów, według których mógł wykazać się większą cierpliwością w stosunku do startu Stocha.

- Zatrzymanie konkursu, kiedy warunki są neutralne, a wiatr znajduje się w wyznaczonym korytarzu? Działałbym niesprawiedliwie w kontekście innych zawodników. W przypadku wszystkich kieruję się tymi samymi procedurami. Z pełnym szacunkiem do Kamila, nie stanowi dla mnie wyjątku. Dla mnie zawodnik otwierający konkurs jest tak samo ważny jak ten, który skacze w plastronie lidera Pucharu Świata - zaznaczył Sedlak.

Cykl Raw Air, w którym Stoch zajmuje 10. miejsce (prowadzi Stefan Kraft, zwycięzca niedzielnego konkursu), przenosi się do Lillehammer. W poniedziałek zaplanowano prolog, który jest jednocześnie serią kwalifikacyjną do zaplanowanych na następny dzień zawodów.

Raw Air 2023 - terminarz

Lillehammer (HS140):

poniedziałek, 13.03.2023

18.30 - Oficjalny trening

20.30 - Prolog (kwalifikacje)

wtorek, 14.03.2023

15.10 - Seria próbna

16.10 - Pierwsza seria konkursowa

środa, 15.03.2023

18.15 - Seria próbna

19.15 - Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 16.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

Vikersund (HS240):

piątek, 17.03.2023

14.45 - Oficjalny trening

17.00 - Prolog (kwalifikacje)

sobota, 18.03.2023

15.30 - Seria próbna

16.30 - Pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19.03.2023

14.30 - Prolog (kwalifikacje)

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

